Angespannte Lage im Milower Bauamt

Milow

Schon seit längerer Zeit ist die Situation im Bauamt der Gemeindeverwaltung Milower Land angespannt. In allen Ecken der Gemeinde wird gebaut und geplant, und ein Ende ist nicht in Sicht.

„Fast täglich erreichen uns Anträge für die Planung von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen. Man rennt uns förmlich die Türen ein“, machte Bürgermeister Menzel (SPD) am Mittwochabend in der Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses deutlich.

Weil diese Planungsverfahren viel Zeit kosten und dazu die personelle Situation im Bauamt angespannt ist, sieht sich die Verwaltung nicht mehr in der Lage, weitere Vorhaben zu stemmen.

„Wir nehmen deshalb vorerst keine neuen Anträge mehr an“, so Menzel. Bereits laufende Planverfahren sollen aber so schnell wie möglich bearbeitet werden, immerhin müssen einige bis zum 31. Dezember abgeschlossen sein. Diese Vorhaben hätten derzeit Priorität, weil sie sonst noch einmal von vorn bearbeitet werden müssen.

Bereits in den letzten drei Jahren, so Menzel, stehe das Bauamt bereits unter einer unglaublich hohen Belastung aufgrund diverser Projekte und Vorhaben, die zum Teil bereits umgesetzt wurden oder noch umgesetzt werden sollen, wie der geplante Kita-Neubau in Milow. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Viele Investoren wolle im Milower Land bauen

Die Gemeinde arbeitet an Flächennutzungsplänen, der Regionalplan ist ein Thema und ebenso verschiedene Bebauungspläne. „Wir sind gesegnet, denn unsere Gemeinde wächst. Viele Investoren wollen bei uns bauen. Das bringt aber zusätzliche Arbeit mit sich, der Planungsaufwand ist immens gewachsen. Weshalb wir dringend eine Stelle in der Planung besetzen müssen“, so der Bürgermeister.

Seit Monaten sucht die Verwaltung nun schon Verstärkung und hatte eine Stelle für einen Planer ausgeschrieben, bislang allerdings ohne Erfolg. Hinzu kommt, dass Bauamtsleiter Mario Bessert nun wiederholt für längere Zeit krankheitsbedingt ausfällt und damit eine wichtige Arbeitskraft fehlt. „Wir schichten jetzt Aufgaben um, so gut wir können, und haben organisatorische Veränderungen innerhalb der Verwaltung vorgenommen“, erklärte Menzel weiter.

Stelle im Tiefbau ausgeschrieben

Matthias Richter, bislang zuständig für den Bereich Tiefbau, Straßenbau und Straßenbeleuchtung wird sich künftig um die Planung kümmern und die noch immer unbesetzte Stelle ausfüllen. Eine entsprechende Fachausbildung hat Richter und kann damit sofort einsteigen.

Im Gegenzug schreibt die Verwaltung nun eine unbefristete Stelle im Bereich Tiefbau aus, die spätestens bis 1. September besetzt werden soll. Bis dahin werden Matthias Richter und Peggy Paproth so gut es geht, den Ausfall von Mario Bessert kompensieren und die laufenden Projekte bearbeiten.

Von Christin Schmidt