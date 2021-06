Ansturm auf digitalen Impfausweis: So läuft die Registrierung in Milow

Milow

Knapp 500 digitale Impfausweise haben die Mitarbeiterinnen der Anker Apotheke in Milow seit dem 14. Juni ausgestellt. Seit diesem Tag können sich alle Menschen mit vollständigem Impfschutz ihren digitalen Impfnachweis in Apotheken abholen. Bereits Tage zuvor fragten immer wieder Kunden in der Anker Apotheke nach, wann sie den von Gesundheitsminister Spahn angekündigten digitalen Impfausweis bekommen können.

„Tatsächlich kommen längst nicht nur Menschen aus dem Milower Land zu uns. Auch Kunden aus Rathenow und Premnitz kommen extra nach Milow, um diesen Service zu nutzen“, erzählt Inhaberin Beatrix Schlegel.

Apothekerin Beatrix Schlegel leitet die Anker Apotheke in Milow. Quelle: Christin Schmidt

„Sogar aus Berlin habe ich schon einige Anfragen bearbeitet. Die Kunden hatten berichtet, dass die Apotheken dort die Pässe nicht ausstellen“, ergänzt Mitarbeiterin Kerstin Kahle, die gerade einen neuen Stapel an Impfausweisen abarbeitet.

In der Regel kommen die Kunden in das Geschäft in der Milower Friedensstraße, geben eine Kopie ihres Impfausweises und ihres Personalausweises ab und holen sich am nächsten Tag das Papier mit dem QR-Code ab.

Den können sie dann mit Hilfe einer App einscannen und erhalten anschließend ihren digitalen Impfpass direkt auf das Smartphone. Überall dort, wo ein Nachweis nötig ist, können sie damit statt des Impfpasses nun das Smartphone vorzeigen.

Dieses Angebot nehmen längst nicht nur jüngere, Smartphone-affine Menschen an, auch viele ältere würden die digitale Lösung bevorzugen. „Viele kommen zu uns, weil sie den digitalen Pass für den Urlaub wollen“, erzählt Beatrix Schlegel, die mittlerweile selbst die digitale Variante auf ihrem Smartphone hat.

Hier gibt es den digitalen Impfpass Auf der Internetseite www.mein-apothekenmanager.de sind alle Apotheken aus dem Westhavelland gelistet, die ein digitales Impfzertifikat ausstellen. Hier ein Übersicht: Premnitz – Apotheke im Gesundheitszentrum, G.-Hauptmann-Str. 1, Telefon: 03386/2 67 03 54 – Fontane-Apotheke, H.-Heine-Str. 34, Telefon: 03386/28 20 85– Liebig-Apotheke, Friedrich-Engels-Straße 5 a, Telefon: 03386/21 09 18 Rathenow– Südstern-Apotheke, Große Milower Straße 67, Telefon: 03385/51 25 71 – Apotheke am Philosophenweg, Friedrich-Ebert-Ring 57, Telefon: 03385/4 94 89 70 – Neustadt-Apotheke, Forststraße 58, Telefon: 03385/51 21 88 – Altstädtische Apotheke, Steinstraße 1, Telefon: 03385/5 73 60 Rhinow– Otto-Lilienthal-Apotheke, Mittelstraße 1, Telefon: 33875/30220

Dass die Nachfrage in ihrer Apotheke so groß ist, habe wohl auch damit zu tun, dass die Milower Hausärztinnen Elisabeth Rantzsch und Konstanze Wagner in ihrer Praxis sehr viele Menschen impfen und diese zugleich darauf hinweisen, dass sie ein Stück die Straße rauf, das entsprechende digitale Zertifikat bekommen. In der Praxis selbst wird das nicht ausgestellt.

Wer es eilig hat, kann den digitalen Impfpass innerhalb weniger Minuten mitnehmen – vorausgesetzt, das Portal des Deutschen Apothekerverbands (DAV), über das die Registrierungen laufen, funktioniert. Das sei nicht immer der Fall.

„Als es vergangene Woche Montag losging, war das System ständig überlastet. Das kommt immer mal wieder vor, deshalb sammeln wir in der Regel die Anträge und arbeiten diese in den frühen Morgenstunden oder zum Feierabend ab. Am nächsten Tag können sich die Kunden dann ihren Impfpass abholen“, erklärt Kerstin Kahle.

Nicht jede App gilt europaweit

Nicht selten hilft die junge Frau auch dabei, die nötige App herunterzuladen und den QR-Code einzuscannen, denn viele würden gar nicht wissen, mit welcher App sie das tun müssen und wie das Ganze überhaupt funktioniert.

Dabei empfehlen Kerstin Kahle und ihre Kolleginnen, auch gleich die CovPass-App zu verwenden. Zwar könne man die Corona-Warn-App ebenfalls verwenden, diese funktioniere aber nur deutschlandweit. Wer im Sommer ins Ausland möchte, sei mit der europaweit gültigen Cov-Pass-App besser beraten.

Seit 14. Juni stellen die Mitarbeiter der Anker Apotheke in Milow den digitalen Impfausweis aus. Quelle: Christin Schmidt

Ein Muss ist der digitale Impfpass aber nicht, sondern vielmehr eine freiwillige Ergänzung des weiterhin gültigen gelben Impfheftes. „Um dieses aber nicht immer bei sich tragen zu müssen, ist die digitale Variante die elegantere Lösung“, meint Apothekerin Beatrix Schlegel.

Deutschland setzt mit der digitalen Variante ein Vorhaben der Europäischen Union um, die einheitliche Details für ein Zertifikat vereinbart hatte, mit dem man dann Impfungen, Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen nachweisen kann.

Von Christin Schmidt