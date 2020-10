Ansturm aufs Havelufer sorgt für Frust in Bahnitz

Bahnitz

Die Bahnitzer sind aufgebracht und frustriert. Das schöne Wetter und vermutlich auch die Reisebeschränkungen sorgten dafür, dass in den Sommermonaten so viele Menschen zum Badestrand, an die Anlegestelle und auf den Biwakplatz strömten wie noch nie.

Das Havelufer wurde regelrecht überrannt und war teilweise so stark ausgelastet, dass Müll in Grünanlagen landete und die öffentlichen Toiletten verdreckten. „Der Biwakplatz ist für maximal vier Zelte ausgelegt, tatsächlich standen dort zwischenzeitlich bis zu 25 Zelte, dazu mehrere Wohnwagen und diverse Boote“, empörte sich ein Anwohner am Dienstagabend in der Sitzung des Ortsbeirats.

Er kritisierte auch, dass die zwei öffentlichen Toiletten bei Weitem nicht ausreichen, um dem Ansturm gerecht zu werden. Die Folge: Badegäste weichen auf die Grünanlagen aus, um ihr Geschäft zu verrichten. „Die Leute benehmen sich hier unmöglich. Wir brauchen ein vernünftiges Konzept, um die Sache in den Griff zu bekommen. Wenn hier nichts passiert, informiere ich das Gesundheitsamt“, warnte der Mann.

Hafenmeister steht in der Kritik

Mit ihm waren zu der Sitzung etwa 20 Bürger gekommen, von denen viele ihren Unmut über die Entwicklung am Havelufer äußerten. In der Kritik stand dabei immer wieder Hafenmeister Lothar Schulz. „Er verkauft bei Waldbrandwarnstufe 4 Brennholz an Camper und lässt zu, dass weitaus mehr Zelte stehen als zulässig“, so ein Anwohner.

Ein anderer wollte in diesem Zusammenhang wissen, wohin die Gelder fließen, die für die Nutzung der Anlagen eingenommen werden und ob diese nicht in einen zusätzlichen Sanitärcontainer für die Sommermonate investiert werden können.

Probleme bereiten außerdem widerrechtlich geparkte Autos sowie Motorbootfahrer, die trotz Verbotsschild in die Badestelle fahren und nicht an die dafür vorgesehene Anlegestelle. Gespräche mit der Gemeinde zu diesen Problemen hat es bereits gegeben. Unter anderem hat das Ordnungsamt signalisiert, im nächsten Jahr verstärkt zu kontrollieren, auch an den Wochenenden.

Ortsvorsteher gemeinsam nach Lösung suchen

Außerdem sind die Dorfbewohner aufgerufen, Verstöße zu melden. „Notieren sie das Nummernschild eines Bootes und die Uhrzeit und melden sie es dem Ordnungsamt“, ermutigte Ortsvorsteher Dieter Dombrowski. Er erinnerte daran, dass die Anlage Mitte der 1990er entwickelt wurde und man damals an solche Belastungen noch nicht denken konnte.

Dieter Dombrowski (CDU) ist Ortsvorsteher in Bahnitz. Er will alle Beteiligten an einen Tisch holen, um das Problem zu lösen. Quelle: Markus Kniebeler

Um das Problem zu lösen, schlug Dombrowski vor, dass sich Dorfbewohner, Ortsbeirat und Hafenmeister zusammen mit der Gemeinde Milower Land an einen Tisch setzen. Diesen Vorschlag unterstützt auch Gemeindebürgermeister Felix Menzel ( SPD).

„Der Wassertourismus in Bahnitz hat uns in diesem Sommer sehr viele Sorgen bereitet. Auf der Sandbank, die für den Naturschutz errichtet wurde, feierten einige Touristen ausgiebig und lautstark. Dahinter entstand sogar eine Art Kloake“, erklärte Menzel auf Nachfrage der MAZ am Mittwoch.

Bürgermeister warnt davor, Camper zu vertreiben

Dabei erinnerte er auch daran, dass es bis vor etwa fünf Jahren niemanden gab, der sich um die Anlage, die Eigentum der Gemeinde ist, kümmerte. Lothar Schulz hatte sich schließlich dazu bereit erklärt. Er ist Pächter und soll als solcher für Ordnung sorgen. Im Gegenzug kann er die Einnahmen behalten. Eine ähnliche Regelung gibt es für die gebührenpflichtigen Toiletten, die der Förderverein der Feuerwehr bewirtschaftet.

„Wenn es Probleme gibt, müssen diese mit denen, die den Platz betreiben, besprochen werden. Das gilt auch für den Wunsch nach einem zusätzlichen Sanitärcontainer. Wo wir unterstützen können, tun wir das gern“, versprach Menzel.

Er warnte aber auch davor, Camper zu vertreiben. Denn das könnte zur Folge haben, dass sie irgendwo wild campen. „Es ist ein ewiger Konflikt zwischen Naturschutz und Tourismus, den wir übrigens nicht nur in Bahnitz haben, sondern auch an vielen anderen Orten“, so Menzel.

Für Ortsbeiratsmitglied Claudia König ist klar, dass der Andrang für die Anlage zu groß ist. „Aber es gibt niemanden, der das für uns regeln kann. Wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Dabei gilt es auch zu klären, wie viel Tourismus wir wollen? Wir als Ortsbeirat können das nicht allein entscheiden. Hier sind alle gefragt“, so König.

Von Christin Schmidt