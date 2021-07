Urlaub im Westhavelland - Ansturm in den Ferien: Jugendherberge in Milow so gut wie ausgebucht

Die Jugendherberge in Milow erfreut sich in den Sommerferien über einen großen Ansturm. Sie ist so gut wie ausgebucht, wie Leiterin Manuela Krüger der MAZ berichtet. Eineinhalb Jahre war die Villa wegen Corona geschlossen.