Von seinem Arbeitsplatz aus im Coworking-Space „Die Waldstatt“ tritt der Wahlhavelländer Christian Handke mit Studenten in aller Welt in Kontakt. Der 49-Jährige ist begeistert vom Leben auf dem Land und vom Coworking.

Vorlesung im Großwudicker Coworking Space statt im Hörsaal in Rotterdam

