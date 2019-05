Zollchow

Ein neuer Wildzaun am Friedhof, neue Lampen im Haus am Dorfplatz, ein frisch gepflegter Bolzplatz – über all das und einiges mehr dürfen sich die Zollchower freuen. Das Dorf wurde am Samstag regelrecht aufgewertet.

Wem die Zollchower das zu verdanken haben? Sich selbst. Fast 60 Einwohner waren dem Aufruf des Ortsbeirats zum Arbeitseinsatz gefolgt und trafen sich am Samstag um 9 Uhr. „Für einen kurzen Moment hatte ich Angst, dass wir gar nicht genug Arbeit für alle haben“, gesteht Ortsvorsteher Wolfgang Gräfe ( CDU).

Diese Sorge verflog schnell, denn tatsächlich hatte Gräfe einiges vor. Aufgeteilt in sechs Gruppen werkelten die fleißigen Helfer an fünf verschiedenen Stellen im Ort. Einige Frauen kümmerten sich um die Grünanlagen im Dorf.

Einige Frauen säuberten die Grünanlagen im Ort. Quelle: Privat

Auf dem Friedhof wurden die Fundamente für das neue Pumpenhäuschen gelegt. Auch die Wände stehen bereits halb hoch. Zudem wurden die noch fehlenden Borde am neuen Zaun eingesetzt. Damit ist auch die Gestaltung der Anlage mit den alten Grabsteinen nun abgeschlossen.

Kameraden der Feuerwehr rissen den alten Zaun ab, entsorgten die alte Hecke und tauschten beider gegen einen Wildzaun aus, der nun die neuen Pflanzen schützt. Außerdem übernahmen die Kameraden Pflegearbeiten am Feuerwehrgerätehaus.

Kinder und Eltern kümmerten sich um Fußballplatz. Sie entsorgten die alten Tore und Netze, zogen die Linien nach und entfernten Unkraut. Gern hätten sie auch die Neuen Tore aufgestellt, die die Gemeinde finanziert hat.

Diese Herren mauern die Wände für das neue Pumpenhäuschen auf dem Zollchower Friedhof. Quelle: Privat

Doch die kamen nach Wochen langem Warten erst zwei Tage nach dem Einsatz an. „Wir werden sie in den nächsten Tagen gemeinsam aufstellen. Dann müssen die Gemeindearbeiter nur noch das große Fangnetz anbringen und das erste Spiel kann beginnen“, so Gräfe.

Auch am Festplatz hatte sich eine Gruppe an die Arbeit gemacht. Sie kümmerten sich um die Grünpflege, überholten den Spielplatz. Eine Malerfirma aus dem Ort verpasste dem Zola-Häuschen einen neuen Anstrich und brachte neue Lampen an.

Alle Generationen wirkten beim Arbeitseinsatz mit – Kinder, Jugendliche, Eltern, Senioren. Sogar der älteste Zollchower, Erwin Anft, ließ es sich nicht nehmen mit anzupacken. Der 87-jährige planierte auf dem Friedhof den Boden und brachte Grassamen ein.

Arbeitseinsatz in Zollchow: Ein neuer Wildzaun am Friedhof soll die jungen Pflanzen schützen. Quelle: Privat

„Ich finde es wichtig, dass alle Generationen dabei sind und auch Kinder helfen, das Dorf zu pflegen. Dann gehen sie sorgsamer mit den Dingen um“, weiß der Ortsvorsteher. Mit dem Erreichten ist er sehr zufrieden.

Der Arbeitseinsatz wurde um 13 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen beendet. Dazu hatte der örtliche Fleischer einen Erbseneintopf spendiert und die Frauen des Dorfvereins „Zola“ kochten Nudeln mit Tomatensoße.

Nach dem Essen war noch lange nicht Schluss. Die Zollchower nutzten den Nachmittag, im neue Pläne zu schmieden. Bei Kaffee und Kuchen wurde noch bis 18 Uhr geplaudert. „Die Arbeit ist das Eine. Wichtig ist aber auch das Zusammensein!“, betont Wolfgang Gräfe. Er ist stolz auf sein Dorf und das großartige Miteinander.

Von Christin Schmidt