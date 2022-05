Aufatmen nach Coronapause: Das Milower Land plant eine große Sause

Milow

Die Spannung steigt im Milower Land. Die Gemeine will feiern und steckt gerade mitten in der Planung für ein großes Fest. Am 2. und 3. Juli soll mit großem Brimborium unter dem Motto „Kultur-Sommernacht - 30 Jahre Milower Land“ gefeiert werden. Damit das Fest, das rund um die Jugendherberge und den Sportplatz in Milow stattfindet, eine tolle Sause wird, sind derzeit etliche Ehrenamtler mit der Vorbereitung beschäftigt. Gerade fand das vierte Treffen mit Vertretern aus Vereinen und Unternehmen aus allen Orten statt.

„Wir wollten eigentlich schon vor zwei Jahren mal wieder ein großes Fest feiern. Das ist nun endlich wieder möglich und jetzt hat es sich ergeben, dass unsere Ortsteile 2022 auch seit 30 Jahren zusammenarbeiten, das wollen wir natürlich feiern“, erklärt Felix Menzel (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Milower Land.

Große Bühne an der Jugendherberge in Milow

Das Programm für das große Fest steht bereits. Darauf sind in erster Linie die Namen regionaler Akteure zu lesen. Unter anderem werden die Partyband „Die Dandys“, ein DJ aus der Region und die Musikschule auf der Bühne an der Jugendherberge „Carl Bolle“ in Milow auftreten.

„Nach der langen Krise ist es uns wichtig, vor allem regionale Akteure einzubinden. Es soll für alle ein Aufatmen nach Corona sein“, betont Felix Menzel. Künstler und die Eventbranche insgesamt hätten in der Krise besonders gelitten und sollen nun die Gelegenheit bekommen, sich dem Publikum wieder zu zeigen.

Zum vierten Mal raf sich das organisationsteam, um das große Fest vorzubereiten. Quelle: Privat

Auf diesen Moment freuen sich Hartmut Hübener, Frontman der „Dandys“, und seine Bandkollegen schon. „Wir freuen uns, endlich wieder auftreten zu können, es muss jetzt wieder vorwärts gehen. Leider ist die Lage in unserer Branche nach wie vor unsicher. Umso schöner ist es, dass wir schon bald in unserem Heimatdorf Milow auftreten können“, betont Musiker Hartmut Hübener. „Die Dandys“ werden die große Sause am 2. Juli mit der „Wolfgang Petry Show“ bereichern, mit der sie bereits vor der Krise auf Tour waren.

Zusammen mit Dirk Maron, dem mehrfach preisgekrönten Wolfgang-Petry-Double, wollen sie für Stimmung in Milow sorgen. Auch der Auftritt eines Joe-Cocker- Doubles steht auf dem Programm und die Feuerwehrkapelle spielt Blasmusik. Darüber hinaus gibt es ein buntes Programm für die ganze Familie. Es sind verschiedene Vorführungen geplant.

Seniorenbeirat, Feuerwehr und TSV Milow helfen mit

Der Seniorenbeirat sorgt zusammen mit der Milower Feuerwehr und dem TSV Milow für eine große Kuchentafel. Kinderschminken, Hüpfburgen, Pferde und mehr sorgen für die Unterhaltung der Kinder. Die beiden Grundschulen bringen sich sogar mit einer Ausstellung über alle Ortsteile ein.

Auf zwei Bühnen ist das Programm zu sehen. Neben der an der Jugendherberge gibt es eine weitere auf dem Sportplatz. Um das Ganze umzusetzen, ist die kleine Gemeinde allerdings auf Unterstützung angewiesen. „Das Fest allein zu schultern, ist uns nicht möglich. Deshalb beantragen wir Bundesmittel und fragen auch beim Landkreis wegen Fördergeldern an“, erklärt der Bürgermeister.

Er will zudem einen neuen Wanderpokal spendieren und die „Milower Landesmeisterschaften“ im Volleyball neu auflegen. Über viele Jahre wurde das Turnier ausgetragen, musste zuletzt aber wegen Corona mehrfach ausfallen. Felix Menzel hofft auf eine rege Beteiligung aus allen Orten. Anmelden können sich die Teams per E-Mail an: Sekretariat@milowerland.de. Ein Festumzug ist dieses Mal nicht geplant, auch keine Havelstafette wegen der Brückenbaustelle. Dafür aber eine Überraschung am Abend.

Von Christin Schmidt