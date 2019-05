Knoblauch

Am kommenden Wochenende wird das kleine Dorf Knoblauch im Milower Land wieder zur Party-Arena. Die legendäre Maiparty steigt am Samstag, dem 11. Mai. Ab 20 Uhr geht es los und diesem Jahr dürfen sich die Gäste auf eine besondere Feier freuen, denn das 20. Jubiläum der Maiparty steht an.

Die Idee zur Maifeier hatte Maurermeister Mirko Paproth. Er beschloss vor vielen Jahren seinen Geburtstag Ende März und den seiner Kumpels im Mai gemeinsam im Mai zu feiern – „draußen sitzen, schön grillen“.

„Im Jahr 1998 haben wir versucht eine große öffentliche Party daraus zu machen. Und im Jahr darauf startete dann auf dem Dorfplatz die erste Maiparty“, erinnert sich Organisator Paproth.

Mirko Paproth hat die Maiparty in Knoblauch mit seinen Freunden ins Leben gerufen. Quelle: Uwe Hoffmann

„Seit 2015 feiern wir in einem 600 Quadratmeter großem Zelt auf einer Fläche des Milchguts Bahnitz außerhalb des Ortes. Inzwischen kommen zu dieser Geburtstagsfeier jedes Jahr bis zu zehn Mal so viele Gäste, wie unser Dorf Einwohner hat“, so der Gastgeber stolz. Knoblauch ist ein Gemeindeteil von Nitzahn und hat rund 160 Einwohner.

In diesem Jahr wird es mit DJ Totze Trippi, den Rockfans auch unter seinem bürgerlichen Namen Torsten Scholz als Bassist der Berliner Band „ Beatsteaks“ bekannt, einen besonderen Gast-DJ geben.

Mit seinem Kumpel und Beatsteaks-Sänger Arnim Teutoburg-Weiß legte Scholz bereits gemeinsam im Berliner „Sage-Club“ auf, bevor er Bassist der Band wurde. Torsten Scholz ist in diesem Jahr ebenfalls in seinem 20. Jahr in der Alternative-Rockband.

Vielleicht die bisher größte „Geburtstagsparty“

Mirko Paproths Kumpel René Kopitzke hat erst im August Geburtstag. Er legt seit der ersten Maiparty auf. In diesem Jahr bereits zum achten Mal mit DJ Andrew. Auf einer zweiten Tanzfläche wird es in diesem Jahr wieder einen Electro-Floor geben.

„ René und ich sind große Beatsteaks-Fans. Wir haben die Band schon live in Prag, Warschau und Barcelona gesehen“, so Mirko Paproth. „Seit elf Jahren frage ich Torsten Scholz als Gast-DJ an. In diesem Jahr hat es endlich geklappt. So wird die 20. Maiparty eine tolle und vielleicht die bisher größte 'Geburtstagsparty' werden.“

Torsten Scholz (l.) bei einem Auftritt mit seiner Band den Beatsteaks. Quelle: Andreas Vogel

Von Uwe Hoffmann