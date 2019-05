Knoblauch

Am Samstag feierten wieder rund 1000 Gäste aus dem Westhavelland und den benachbarten Landkreisen die Maiparty in Knoblauch. Und im diesjährigen Jubiläumsjahr – „20 Jahre Maiparty“ – legte sogar Beatsteaks-Bassist Torsten Scholz alias DJ Totze Trippi als Gast-DJ auf.

„Knoblauch grüßt die Beatsteaks“ stand auf einem Banner gegenüber der Bühne. „Unser DJ Ballou und ich sind große Fans der Beatsteaks und wir waren schon bei ihren Konzerten in Prag, Warschau und Barcelona.

Als wir nach einem Konzert die Band trafen, sprach mich Bassist Torsten auf mein T-Shirt an, dass wir seit 2005 zu jeder Maiparty für die Helfer anfertigen lassen“, erzählt Maurermeister und Organisator der jährlichen Party, Mirko Paproth.

Zur Galerie Rund 1000 Gäste tanzten auf der Maiparty in Knoblauch bis tief in die Nacht. Musik legte unter anderem ein besonderer Gast auf.

Er hatte Ende der 90er Jahre die Idee, aus einer privaten Geburtstagsparty eine öffentliche Maiparty zu machen. „Elf Jahre versuchte ich Torsten Scholz für unsere Maiparty nach Knoblauch zu holen“, erinnert sich Paproth.

Gemeinsam mit Beatsteaks-Sänger Arnim Teutoburg-Weiß legte Scholz bereits im Berliner „Sage-Club“ auf, bevor er im Jahr 2000 Bassist der Band wurde. Und nun gab er sich in Knoblauch die Ehre.

Ganz entspannt stand DJ Totze Trippi zwischen dem Stamm-DJ-Team DJ Ballou und DJ Andrew und spielte sich die ganze Nacht über abwechselnd mit ihnen die musikalischen Bälle zu. „Es ist cool hier und macht einfach jede Menge Spaß“, so Torsten Scholz.

Anerkennung von Gast-DJ Torsten Scholz

„In einem kleinen Ort wie hier so eine Party auf die Beine zu stellen ist toll. Schon der Ortsname ist fast unglaublich“, bemerkte der Gast DJ. B

ereits zwei Stunden nach Einlass war die 600 Quadratmeter große Tanzfläche im Zelt auf der Wiese des Milchguts Bahnitz, gleich hinter Nitzahn, voll. Die Maiparty ist für viele Stammgäste aus der Region ein „Pflichttermin“.

Freunde treffen sich hier und genießen ein paar Stunden bei dieser so ungewöhnlichen Party. „Für mich ist die Maiparty dieses Jahr ein Stück 'back to the Roots'“, erklärte Matthias Kopitzke, der im zweiten Zelt, dem Electro-Floor, auflegte. „Vor zwölf Jahren habe ich schon mal hier aufgelegt.“

Die bisher schönste Maiparty in Knoblauch

Der jüngere Bruder des Stamm-DJs Ballou, René Kopitzke aus Knoblauch, unterstützte das DJ-Duo MGFT, Manuel Gaubatz aus Möthlitz und Florian Treue aus Knoblauch, die im letzten Jahr erstmals im zweiten Zelt auflegten.

Als weitere Überraschung tanzten zu jeder vollen Stunde ab Mitternacht zwei Gogo-Girls. „Im Jahr 1998 haben wir überlegt, aus unserer privaten Geburtstagsparty mehrerer Freunde eine große öffentliche Party zu machen. Und im Jahr darauf startete dann auf dem Dorfplatz die erste ' Maiparty'“, sagt Organisator Mirko Paproth.

„Seit 2015 feiern wir hier im Zelt hinter Bahnitz. Und zu dieser 'Geburtstagsfeier', kommen jedes Jahr x-Mal so viele Gäste, wie der Ort Einwohner hat.“ Knoblauch, Gemeindeteil von Nitzahn, hat rund 160 Einwohner.

Mit Gast-DJ Torsten Scholz wurde zur Maiparty 2019 ein Riesenwunsch für Mirko Paproth zu seinem 43. Geburtstag wahr. „ Torsten hat sich hier wohl gefühlt. Es war ohne Zweifel die bisher schönste Maiparty. Hoffentlich kommt Torsten nicht erst in 20 Jahren wieder.“

Von Uwe Hoffmann