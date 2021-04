Berliner Reporterin testet Coworking in Großwudicke

Großwudicke

Auf dem Land umgeben von Natur zu arbeiten, statt im Homeoffice in Berlin zu hocken. Eine Reporterin des ARD-Morgenmagazins wollte wissen, ob das tatsächlich funktioniert und besuchte zusammen mit einem Kameramann die Waldstatt in Großwudicke.

Florian Kunz, Gründer dieses ersten Coworking Space im Westhavelland, nahm die Herausforderung an und zeigte den Gäste aus Berlin, dass die Waldtstatt nicht nur schnelles Internet zu bieten hat.

Zusammen mit weiteren Coworkern testeten die Berliner in der Mittagspause den örtlichen Fleischer, der sich bereits auf die Nutzer der Waldstatt eingestellt hat. Auch beim Friseur schaute die Reporterin vorbei, sprach mit dem Bürgermeister der Gemeinde, Felix Menzel (SPD), und besuchte Ulrike Lierse.

Die junge Frau zog vor vier Jahren mit ihrem Mann von Berlin zurück in die Heimat und betreibt hier unter anderem mit ihrem Bruder Florian Kunz die Waldstatt.

Sofort Anfragen neuer Interessenten

Am Donnerstagmorgen strahlte die ARD den Beitrag aus, der auch in der Mediathek verfügbar ist. Die ersten Reaktionen darauf gab es bereits. „Wir hatten einige Anrufe von Interessenten. Eine Frau aus Berlin fragte sogar, ob sie ihren Hund mitbringen kann“, berichtet Florian Kunz, der sich über das Interesse an der Waldstatt freut.

Und wie lautet das Fazit der Reporterin nach einem Tag arbeiten in Großwudicke? Das Homeoffice aufs Land zu verlegen, sorge durchaus für Abwechslung. Auf Dauer wäre das Landleben aber nichts für sie. Ulrike Lierse sieht das anders. Sie und ihr Mann fühlen sich hier wohl. Zurück in die Stadt, das kommt für sie nicht in Frage.

Von Christin Schmidt