Havelland - Brief an den Innenminister: Musiker kritisiert Silvesterparty in Berlin

Am Brandenburger Tor sollen am Silvesterabend trotz Corona Musiker auftreten. Eine digitale Party ohne Publikum ist geplant. Der Milower Hartmut Hübener hat dafür kein Verständnis und beschwerte sich beim Innenministerium.