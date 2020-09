Bützer

Gegen 14.30 Uhr am Montag befuhren zwei Motorräder die Landstraße L96 in Richtung Milow. Am Ortseingang von Bützer verringerte die Fahrerin des vorausfahrenden Krades ihr Tempo. Der nachfolgende Fahrer fuhr auf sie auf. Beide kamen von der Straße ab und stürzten.

Der 51-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Motorradfahrerin blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme war die Straße zeitweise voll gesperrt.

Von MAZ