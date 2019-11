Bützer

Umweltschutz ist in aller Munde. Energie sparen, Plastik vermeiden, Müll reduzieren – darüber macht man sich auch in Bützer Gedanken. Der Ortsbeirat will nun seinen Teil dazu beitragen und hat 560 Euro in Mehrwegbecher investiert.

Damit wird n Bützer ab sofort umweltfreundlicher gefeiert. Statt Bier und an...