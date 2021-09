Bundestagswahl 2021: So hat das Milower Land gewählt

Milow

Die Sozialdemokraten sind die Sieger dieser Bundestagswahl, das gilt auch für das Milower Land 2652 gültige Stimmen wurden hier gezählt, davon entfallen rund 30 Prozent auf die SPD. Das sind zehn Prozentpunkte mehr als zur Bundestagswahl 2017.

Zweitstärkste Partei ist die AfD mit knapp 22 Prozent aller Stimmen. In Nitzahn holt die AfD sogar fast 50 Prozent. Auch in Möthlitz, Vieritz und Zollchow liegt die AfD vorn, wenn auch nicht überall ganz so deutlich.

Bundestagswahl Milower Land Quelle: Landeswahlleiter Brandenburg

Die CDU holt bei den Erststimmen dieses Mal 18,5 Prozent und bei den Zweitstimmen 16,4 Prozent. Damit liegt sie in der Gemeinde auf dem dritten Platz und muss einen herben Verlust von rund 13 Prozentpunkten im Vergleich zu 2017 hinnehmen.

Einzige Ausnahme ist Bahnitz, die Hochburg der Konservativen im Milower Land und Heimatort des früheren CDU-Landtagsabgeordneter Dieter Dombrowski. Hier kamen die Christdemokraten auf knapp 32 Prozent.

In Bahnitz gewinnt die CDU

Bahnitz ist der einzige Ort in dem CDU-Kandidatin Dietlind Tiemann vorn liegt. Sonja Eichwede (SPD) holt insgesamt 830 Stimmen und ist mit 30,9 Prozent die Siegerin im Milower Land. Axel Brösicke (AfD) landet mit 21,5 Prozent auf Platz zwei.

Das starke Abschneiden der AfD verbindet Bürgermeister Felix Menzel (SPD) mit der Hoffnung, dass die neue Bundesregierung den ländlichen Raum stärker in den Fokus nimmt. Seine Gemeinde kämpfe gerade um die Finanzierung einer neuen Kita und sei auch in anderen Bereichen unterfinanziert.

Froh ist Menzel über den reibungslosen Ablauf der Wahl, für den fast 90 Wahlhelfer sorgten. „Für ihre Hilfe bin ich sehr dankbar und ich freue mich, dass sich so viele junge Menschen bereit erklärten, in den Wahllokalen mitzuarbeiten.“

Bundestagswahl Milower Land Quelle: Landeswahlleiter Brandenburg

Von Christin Schmidt