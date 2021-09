Jerchel

Klaas Hinners will die „Karre aus dem Dreck ziehen“, zumindest wirbt er mit diesem Spruch auf seiner Internetseite. Mit der Karre meint er Deutschland, mit dem Dreck die aktuelle Situation. Die hält er für sehr bedenklich.

„Das Staatswesen löst sich völlig los von den Vorstellungen, die die Bundesrepublik mal getragen und groß gemacht haben“, meint Klaas Hinners. Mit falschen Konzepten und am Parlament vorbei laufe die Exekutive Amok und treibe das Land an den Abgrund.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

All das habe ihn motiviert, sich auf den Weg zu machen und für einen Sitz im Bundestag zu kandidieren. Dabei habe ihn Politik nie wirklich interessiert. Als Vater von acht Kindern und selbstständiger Land- und Forstwirt habe er für politische Ämter ohnehin keine Zeit gehabt. Das soll sich nun ändern.

Klaas Hinners, der seit Anfang der 1990er-Jahre im 200-Seelendorf Jerchel lebt, beschreibt sich als Kind des Landes und einer, der auf der Schattenseite des Lebens steht. Nicht, weil er so viel Pech hatte, sondern weil er Dinge macht, die andere meiden und dort hingeht, wo die Voraussetzungen nicht die besten sind.

Das gelte auch für das Westhavelland in Bezug auf die Landwirtschaft. Es sei ein Landstrich, der nicht über die besten Böden verfüge. Dennoch übernahm Hinners 1992 den ehemaligen LPG-Hof in Jerchel.

Lavendel und Dinkel von Bensdorf bis Rathenow

„Anfangs hatte ich nur einige Zimmer in dem Haus gemietet, später konnte ich es dann kaufen“, erzählt Hinners. Das Haus, von dem er spricht, ist ein stattliches Herrenhaus, ein echtes Schmuckstück. Von hier aus bewirtschaftet der studierte Land- und Forstwirt einen Teil der Felder der früheren LPG und betreibt zusammen mit fünf Mitarbeitern Land- und Forstwirtschaft.

Zum Betrieb gehört unter anderem eine Mutterkuhherde mit 250 Tieren, die auf drei Weidekomplexen zu Hause sind. Die Felder, auf denen Luzerne, Hafer, Dinkel und neuerdings sogar Lavendel wachsen, erstrecken sich von Bensdorf in Brandenburg bis nach Rathenow.

Zur Person Klaas Hinners ist 1954 geboren. In einem kleinen Dorf an der Weser, in der Nähe von Bremen, wuchs er auf. 1973 hat er das Abitur auf einem Jungengymnasium absolviert. 1979 schloss er an der Universität Göttingen ein Studium als Diplom- Forstwirt ab. 1982 folgte ein weiterer Abschluss als Diplom- Agraringenieur. Nach einem Jahr in der Forstverwaltung Niedersachsen ging Hinners Ende 1970 34 Jahre nach Südafrika. Neben 15 Monaten Wehrdienst absolvierte Klaas Hinners zusätzlich etwa 20 Monate diverse Militärübungen. Er ist ausgebildeter Einzelkämpfer und Fallschirmspringer. Seit 1992 lebt Klaas Hinners mit seiner Familie in Jerchel.

„Wir sind ein Öko-Betrieb, nicht nur aus Überzeugung, sondern auch aus wirtschaftlicher Vernunft“, erklärt Hinners, der von sich sagt, er habe schon immer eine unternehmerische Ader gehabt. Im Gegensatz dazu habe sich bereits im Studium abgezeichnet, dass er als Beamter gänzlich ungeeignet ist.

„Ich habe ein völlig gestörtes Verhältnis zu den Herrschaften, die sich den Kräften des Marktes entziehen und im öffentlichen Dienst herumdrücken“, macht Hinners seine Meinung deutlich. Statt in eine Verwaltung ging er in den 1970er- Jahren nach Südafrika und später nach Uganda, „eine kolossale Erfahrung fürs Leben“.

Auf die Frage, ob er sich nach fast 30 Jahren als Jercheler und als Einwohner der Gemeinde Milower Land fühlt, lacht Hinners und erklärt: „Sagen wir mal so, es wird besser.“ Am Anfang habe es schon Berührungsängste gegeben, er sei nicht mit offenen Armen empfangen worden. „Verständlicherweise, denn ich kam ja als Fremder her.“

Keine Konkurrenz im Wahlkreis 60

Inzwischen ist Klaas Hinners mit seinen 67 Jahren in vielerlei Hinsicht ein alter Hase, was die Politik betrifft ist er aber ein Neuling. Und was möchte er als Neuling in der Politik ändern? „Ich möchte den Menschen die Verantwortung für ihr eigenes Leben zurückgeben. Also Steuern senken und den Staat auf die Kernaufgaben zurückfahren.“

Auch wenn er sich keiner Partei anschließen möchte, um diese Ziele umzusetzen, komme die FDP seinen Vorstellungen am nächsten. Und wen sieht er im Wahlkreis 60 als stärksten Konkurrenten? „Es gibt keine Konkurrenz. Ich falle völlig aus dem üblichen Rahmen raus. Ich bin kein Politiker und will keiner werden.“

Hinners rechnet sich Chancen aus

Er wolle auch gar nicht in den Bundestag, vielmehr müsse er da rein, das sei seine Verantwortung gegenüber sich selbst und seiner Familie. „Ich kann nicht verstehen, dass ein Bankkaufmann Gesundheitsminister und ein Maurer Verteidigungsminister wird“, sagt der Land- und Forstwirt, der für den Bundestag kandidiert.

Derzeit sieht er ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU, AfD, SPD, Grüne und Linke – die Hinners PDS nennt. Sie alle würden bei etwa 20 Prozent liegen. Berücksichtige man, dass 30 Prozent nicht zur Wahl gehen, liegen diese Parteien bei 15 Prozent und weniger.

„Wenn ich es schaffe, ein paar Nicht-Wähler aus der Reserve zu locken, sind wir schnell in einem Bereich, in dem es nicht ausgeschlossen ist, dass ein Einzelkandidat gewinnt“, meint Hinners und fügt hinzu: „Ich möchte nicht in den Sarg steigen ohne sagen zu können, dass ich wenigstens versucht habe, die Karre aus dem Dreck zu ziehen.“

Von Christin Schmidt