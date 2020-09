Milow

Die Abgeordneten der Gemeinde Milower Land beschäftigen sich dieser Tage mit dem ersten Nachtragshaushalt für das Jahr 2020. Letzte Woche diskutierten die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses darüber, am 23. September steht das Thema auf der Agenda im Hauptausschuss.

Der Nachtragshaushalt ist unter anderem aufgrund Corona bedingter Mindererträge und Mehraufwendungen sowie geänderter investiver Maßnahmen nötig. Allein im Bereich der Steuern und Zuweisungen fließen rund 120.000 Euro weniger in die Haushaltskasse.

Dazu steigen die Kosten im Personalbereich unter anderem durch neue Einarbeitungen in die Verwaltung. Auch für die Betreuung in der Kita müssen mehr Stunden eingeplant werden, weil der Bedarf steigt.

Rund 50.000 Euro aus dem Corona-Rettungsschirm

Insgesamt belaufen sich die Mehraufwendungen im Personalbereich auf rund 80.000 Euro. Mit Mehraufwendungen in Höhe von knapp 60.000 Euro schlagen die Gebühren für den Wasser- und Bodenverband zu buche.

Aus dem Corona Rettungsschirm 2020 stehen der Gemeinde immerhin rund 50.000 Euro zur Verfügung, dazu kommen Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 in Höhe von rund 39.000 Euro.

Aber nicht nur die finanziellen Hürden beschäftigen derzeit die Verwaltung. Dazu kommen zahlreiche Bauprojekte.

Vieles ist deutlich teurer geworden

„Wir versuchen, so viel wie möglich in diesem Jahr abzuarbeiten, allerdings sind unsere Mitarbeiter im Bauamt bereits an der Belastungsgrenze. Deshalb stellen wir uns neu auf und nehmen ein Planungsbüro zur Hilfe, um das Bauamt zu entlasten und die Vorhaben zügig abarbeiten zu können“, erklärt Felix Menzel ( SPD), Bürgermeister im Milower Land.

Er weiß, seine Verwaltung kommt nicht drumherum etwa eine Viertelmillion mehr aus der Rücklage zu entnehmen, auch, weil vieles deutlich teurer geworden ist.

Von den ursprünglich geplanten fünf neuen Feuerwehrlöschbrunnen können zum Beispiel nur noch drei gebaut werden. Pro Brunnen hatte die Gemeinde 5000 Euro eingeplant, nun reicht das Geld nur noch für drei.

Einsparungen bei den Energiekosten

„Wir haben sehr genau darauf geachtet, keine Positionen aufzunehmen, die nicht unbedingt notwendig sind. Klar ist, wir müssen den Gürtel enger schnallen, denn unsere finanzielle Situation hat sich durch die Corona-Krise verschlechtert“, macht Menzel deutlich.

Freuen dürfen sich die Abgeordneten über Einsparungen in Sachen Energie. Die Aufwendungen für Stromausschreibungen verringern sich um 2000 Euro. Weitere 10.000 Euro werden bei den Energiekosten für die Straßenbeleuchtung eingespart. Am Ende ist das aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

