Bahnitz

Tolle Neuigkeiten für alle Kunstfreunde. Dank der niedrigen Inzidenzwerte im Havelland darf die neue Ausstellung „Die Freiheit, frei zu sein“ in der Bahnitzer Kunsthalle doch noch mit einer Vernissage offiziell eröffnet werden.

Zwar sind die Skulpturen, Bilder und Videoinstallationen bereits seit Anfang Mai an ihrem Platz, unklar war aber, ob die für den 30. Mai geplante Eröffnung überhaupt stattfinden kann.

„Wir sind natürlich froh, dass die aktuelle Situation uns erlaubt, die Ausstellung doch noch wie geplant offiziell zu eröffnen“, betont Bodo Rau. Der zweite Vorsitzende des Bahnitzer Kunstvereins hat wie bereits in den vergangenen Jahren auch diese große Schau mit Werken internationaler Künstler kuratiert.

Dieses Mal sind unter anderem Arbeiten von Ai Weiwei, Laura Bruce, Cornelia Schleime, Christa und Karlheinz Biederbick, Kurt Buchwald und einigen anderen zu sehen.

Neben der Vernissage, zu der der Kunstverein Bahnitz um 11 Uhr in die Dorfstraße 1 in Bahnitz einlädt, ist am Sonntag auch ein Vortrag eingeplant. Von 13 bis 14 Uhr spricht der Berliner Kunsthistoriker und Autor Christoph Tannert über „Die Freiheiten der Normbrecher. Intermedia in der DDR“.

Christoph Tannert ist am 30. Mai zu Gast in der Bahnitzer Kunsthalle. Quelle: Volker Oelschläger

Die Besucher dürfen sich auf einen 45-minütigen Vortrag mit Bild- und Tonbeispielen freuen. Wer dabei sein möchte, meldet sich vorab bei E-Mail an: info@kunstverein-bahnitz.de. Der Eintritt ist frei. Einzelführungen können gebucht werden.

Und was erwartet die Ausstellungsbesucher? Die Schau bietet eine Auseinandersetzung mit der Frage, was Freiheit für den Einzelnen bedeutet. Die Künstler thematisieren in ihren Werken unterschiedliche Perspektiven, Kategorien und Bedingungen von Freiheit, die sich auch auf ein Inneres und Äußeres beziehen.

Die Ausstellung kann bis zum 29. August samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr besucht werden sowie an Feiertagen und nach Vereinbarung. Vorausgesetzt, die Sieben-Tage-Inzidenz im Havelland liegt an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100.

Von Christin Schmidt