Das ist die Lieblingsinsel des Milower Ortsvorstehers

Milow

Winfried Ganzer setzt in Sachen Urlaub auf Altbewährtes. „Wir fahren wieder zur Nordsee auf die Insel Baltrum“, erklärt der Milower Ortsvorsteher und verrät, dass er schon zum zehnten Mal im Sommer dort weilt.

„Für uns ist das ein besonderer Ort, weil die Insel autofrei ist. Der ganze Verkehr läuft mit Pferdefuhrwerken. Vom Transport der Lebensmittel bis zur Müllabfuhr wird hier alles ohne Autos geregelt“, schwärmt der Milower. Lediglich ein Feuerwehrauto und einen Krankenwagen gibt es.

Was Ganzer an der Insel noch mag: „Es gibt hier keine High Society und kein Schickimicki. Es ist einfach nicht so überlaufen und die Inselbewohner sind sehr entspannt. Hier kann man relaxen und in gemütlichen Gaststätten gut essen“, so Ganzer.

Schöne Strände gibt es auf der Lieblingsinsel des Milowers natürlich auch. Zum ersten Mal wird der Ortsvorsteher mit dem Zug in den Urlaub fahren und dann von Neßmersil mit der Fähre nach Baltrum übersetzen.

Von Christin Schmidt