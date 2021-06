Der Badespaß kann beginnen: Neuer Sand für Milows Naturbadestelle

Die Naturbadestelle in Milow ist beliebt. Nicht nur aus Milow kommen Badegäste, um hier in die Havel zu springen. Seit Jahren kümmert sich Ortsvorsteher Winfried Ganzer um das Fleckchen und sorgt für frischen Sand.

Milows Ortsvorsteher Winfried Ganzer hat auch in diesem Jahr dafür gesorgt, dass die Naturbadestelle an der Havel mit neuem Sand wieder in ein Freizeitparadies verwandelt wird. Quelle: Winfried Ganzer