Galm

Wenn Gerd Zander am Morgen aus dem Fenster schaut, den Wald und die Wiesen sieht und den Kuckuck hört, dann weiß er, hier auf dem Galm ist die Welt noch in Ordnung. Seit fast 92 Jahren beginnt der Tag für ihn mit diesem Anblick.

Gerd Zander wurde auf dem Galm geboren, wuchs hier auf und hat das Dorf nie verlassen. „Warum auch? Hier habe ich alles, was ich zum Glücklichsein brauche“, erklärt der hochbetagte Havelländer mit gelassener Bestimmtheit.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In dem Haus, das er 1978 baute, lebt der Hochbetagte inzwischen allein. Seine sieben Kinder sind längst aus dem Haus und seine Frau starb vor zehn Jahren. Vier Töchter und drei Söhne hat Gerd Zander, dazu 14 Enkel und 13 Urenkel, „Nummer 14 wird im Juli erwartet“, sagt Gerd Zander.

Er sitzt in seinem Sessel, daneben zwei Krücken – die Hüfte will nicht mehr so richtig – und auf dem Tisch vor ihm liegt ein Tablet. Das haben nicht etwa die Enkel vergessen, der Senior nutzt das Gerät. Gerd Zander mag zwar alt sein und das Landleben lieben, das bedeutet aber nicht, dass er sich nicht mit moderner Technik auskennt.

„Ich schaue auch kein Fernsehen mehr, diese ständige Werbung ist doch zum Kotzen. Ich habe jetzt auf Netflix und Prime umgestellt“, erklärt Gerd Zander als sei es das Normalste auf der Welt.

Zur Galerie 17 Einwohner, noch mehr Pferde und ein paar Hunde leben auf dem Galm. Der Ort hat Pferdesport, Kunst, einen Gasthof und jede Menge Ruhe und Natur zu bieten.

Aber was ist schon normal. Auf dem Galm nicht viel. Obwohl es entlang der schmalen Dorfstraße nur zehn Höfe gibt, in denen 17 Menschen leben – hat dieser Ort einiges zu bieten. Da ist zum Beispiel das Reitergeschäft am Ortseingang, das Bettina Schmidt und ihr Mann Walter vor mittlerweile 27 Jahren aufgebaut haben und das Pferdesportler aus dem Havelland und den Nachbar-Landkreisen anlockt.

Was sie zum Galm lockt ist das große Angebot, das hier in einem ausgebauten Stallgebäude auf sie wartet. Ein wahres Eldorado für kleine Mädchen ebenso wie für erfahrene Reiter. Bettina Schmidt bedient gerade Kundinnen aus Tremmen, die gut eine Stunde Fahrt auf sich genommen hat, um hier einzukaufen.

Der perfekte Ort zum Leben

Für Bettina Schmidt ist der Galm der perfekte Ort zum Leben. Das sieht auch ihr Sohn Jörg so, der hier aufgewachsen ist und sich inzwischen als Mitglied im Ortsbeirat für sein Heimatdorf engagiert.

Nur wenige Meter weiter wartet der nächste Hingucker im Dorf – der Gasthof zur Linde. Seit 1985 steht hier Ingeborg Koscholl in der Küche und hinterm Tresen. Am frühen Donnerstagabend hat sie alle Hände voll zu tun, denn gerade ist eine Gruppe Radfahrer aus Genthin eingetroffen.

„Das ist unsere Bratkartoffel-Tour, wir fahren jedes Jahr hier her, weil es bei ihr die besten Bratkartoffel in der Region gibt“, erklärt Bernd Lindner und schenkt der Wirtin ein Lächeln. Etwa 15 Kilometer sind er und seine acht Begleiter durch den Wald gefahren, um sich von Ingeborg Koscholl bewirten zu lassen.

Zahlen und Fakten Der Galm gehört neben der Grille als Gemeindeteilen zu Zollchow, einem Ortsteil der Gemeinde Milower Land. Das Dorf befindet sich nur wenige hundert Meter von der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt entfernt. Erstmals erwähnt wurde der Ort 1285 als Golme – ein Rittersitz, umgeben von einem Wassergraben. 1286 wurde daraus Galme. Bis 1298 gelangte der Ort durch Schenkung und Kauf in den Besitz des Klosters Jerichow. Seit 1440 heißt das Dorf Galm, der Name ist slawisch. Im naheliegenden Wald laden Reit- und Wanderwege zu einem erholsamen Ausflug ein.

In dem Gasthaus neben der 700 alten Jahre alten Richterlinde werden bereits seit 1909 Gäste bewirtet. Harry Koscholl, der Mann der Wirtin, ist hier groß geworden. Stolz erzählt er, dass das Lokal stets in Familienbesitz war und das viele Radtouristen und Motorradfahrer hier Halt machen.

In Familienbesitz war auch seit 1930 der Hof am Ende der Dorfstraße. „Meine Großeltern hatten diesen Hof 1930 erworben, meine Eltern haben ihn dann 1953 durch die Enteignung verloren“, erzählt Wilhelm Lohmann. Der 72-Jährige kehrte 1994 zum Galm zurück und hat den Hof wieder in ein stattliches Anwesen verwandelt. Hier züchtet er mit seiner Frau Pferde und genießt die Ruhe, die alle Einwohner so zu schätzen wissen.

Der Bundespräsident war auch schon auf dem Galm

Auf dem Galm kann man die Stille hören – sie klingt nach dem Rauschen der Blätter in den Baumwipfeln, dem Zwitschern der Vögel und dem Wind. An diesem Abend ist dazu auch Kinderlachen zu hören, denn gerade ist Mohamed Hafez Shaheen mit seiner Frau und den drei Kindern zu Besuch auf dem Kunsthof.

Lesen Sie auch:

Zu Hause auf dem Kater: Einsamer kann man kaum leben

Zu Hause in Knoblauch: Das ganze Dorf ist auf Entzug

Zu Hause in Marquede: Ein Dorf mit scharfen Kurven

Zu Hause in Wilhelminenthal: Hier feiert man Dorfpartys in der Doppelgarage

In einen solchen haben Annette und Gerhard Göschel den ältesten Hof im Dorf samt Atelier und Galerie verwandelt. Ja, der Galm hat sogar Kunst zu bieten. Die hat sogar schon Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Dorf gelockt.

Es ist also nicht immer still auf dem Galm. Auch am 22. August dürfte es lauter werden. Denn dann hat Gerd Zander Geburtstag. Er wird 92 – Kinder, Enkel und Urenkel besuchen den Dorfältesten.

Von Christin Schmidt