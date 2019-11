Eine Gemeinde jagt jetzt Funklöcher

Milower Land

Die Schmetzdorfer kennen das Problem, den Zollchowern geht es nicht anders. Auch in Vieritz sucht man in einigen Ecken des Dorfes mit dem Mobiltelefon vergeblich nach Empfang.

In der Gemeinde Milower Land gibt es zahlreiche sogenannte weiße Flecken, in denen man nur schlecht oder gar nicht telefonieren und erst recht nicht mobil im Internet surfen kann.

Die Verbindungen haken, Nachrichten bleiben stecken. Da nützt auch das neuste Smartphone nichts. Rund 1500 Haushalte und Unternehmensstandorte in der Gemeinde sind davon betroffen.

Folgen für Unternehmer und Rettungsdienst

Und weil das im Jahr 2019 nicht nur ärgerlich ist, sondern weitreichende Folgen für Unternehmen sowie den Rettungsdienst hat, ist die Gemeinde seit Jahren bemüht, die Funklöcher zu stopfen.

Allerdings ist das kein leichtes Unterfangen, denn üblicherweise entscheiden die Mobilfunkanbieter, wo ein Ausbau sinnvoll ist oder besser gesagt, wo sich der Ausbau lohnt.

Einen neuen Weg geht nun die Telekom. Sie richtet sich mit der Aktion „Wir jagen Funklöcher“ an Kommunen, die bisher beim Mobilfunk-Ausbau zu kurz gekommen sind.

Gemeinde stellt Standorte kostenfrei zur Verfügung

Die Kommunen bekommen die Chance, Impulse zu geben und Teil der Ausbauplanung zu werden. Den Mangel an wirtschaftlicher Attraktivität sollen sie durch Leidenschaft wettmachen.

Ziel der Aktion ist es, in insgesamt 50 Kommunen Funklöcher zu stopfen. Mit etwas Glück ist auch das Milower Land dabei. Die Gemeinde hat sich an dem Wettbewerb beteiligt und will die für die Technik benötigten Standorte sogar kostenfrei zur Verfügung stellen. Das haben die Gemeindevertreter in ihrer letzten Sitzung beschlossen.

Die Aktion „Wir jagen Funklöcher“ Mit der Aktion „Wir jagen Funklöcher“ will die Telekom beim Netz-Ausbau neue Wege gehen. Das Unternehmen richtet sich an Kommunen, die bisher beim Mobilfunk-Ausbau zu kurz gekommen sind. Ziel ist es, bis Ende 2020 Funklöcher in 50 Kommunen zu schließen. Die Telekom baut dafür einen Mobilfunk-Standort auf, bietet LTE und GSM an und sorgt damit für eine zeitgemäße Mobilfunk-Versorgung. Der Standort soll auch für zukünftige Mobiltechnologien verwendbar sein. Bewerben kann sich noch bis zum 30. November jede Kommune, die auf ihrem Gebiet Funklöcher oder keine LTE-Versorgung hat.

„Wir befassen uns seit 2013 intensiv mit diesem Thema. Ich begrüße es, dass die Telekom nun die Kommunen direkt anspricht und wir aktiv werden können, um hier endlich voran zu kommen“, sagt Felix Menzel (SPD), Bürgermeister im Milower Land. In der Gemeinde gibt es in fast allen Ortsteilen Flächen, die nicht versorgt sind.

Auch der Behördenfunk ist betroffen

Die Verwaltung hat für die Bewerbung nun eine Karte erstellt, die diese Bereiche erfasst. Sollte die Gemeinde erfolgreich sein, werden die Bereiche künftig mit dem D1-Netz versorgt, das die Telekom betreibt.

Insgesamt gibt es hierzulande drei Mobilfunknetze. „Unsere Hoffnung ist es, dass D2 nachzieht, wenn bei uns D1-Funktürme stehen und LTE verfügbar ist“, so der Bürgermeister.

Felix Menzel, Bürgermeister im Milower Land. Quelle: Christin Schmidt

Er erinnert zudem daran, dass neben privaten Haushalten und Unternehmen auch der Behördenfunk, den unter anderem Rettungsdienst und Feuerwehr nutzen, vom mangelnden Ausbau betroffen ist.

Ein wichtiges Projekt für eine kleine Gemeinde

„Im Bereich der B188 an der Bahntrasse zwischen Schmetzdorf und Großwudicke sind wir überhaupt nicht versorgt, allein einen Unfall zu melden, ist hier problematisch“, mahnt Menzel.

Grund dafür sei auch, dass ein vom Land geplanter Funkturm in Zollchow noch nicht in Betrieb ist. Das Land habe zwar mitgeteilt, dort zu bauen, wann die Anlage in Betrieb geht, sei aber unklar.

Sobald der Turm steht, könnte dieser zusammen mit der Technik der Telekom die Funklöcher in der Gemeinde stopfen. „Ich hoffe, dass wir mit unserer Bewerbung Erfolg haben, denn das wäre eine tolle Hilfe für unsere kleine, ländliche Gemeinde“, betont Felix Menzel.

Auch weiße Flecken in der Breitbandversorgung

Aber nicht nur in Sachen Mobilfunk ist das Milower Land unterversorgt. Auch im Bereich Highspeed-Internet gibt es jede Menge weiße Flecken. Besonders betroffen ist Buckow. Hier gibt es weder eine stabile flächendeckende Mobilfunkversorgung noch schnelles Internet.

Um letzteres kümmert sich der Landkreis Havelland, der gerade dabei ist, den flächendeckenden Breitbandausbau mit Fördermitteln des Bundes umzusetzen.

Von Christin Schmidt