Die Gesichter des TSV Germania Milow: Katrin Lange und Moritz Lange

Milow

Katrin Lange hat beim TSV die Fäden in der Hand. Seit 2013 fungiert sie als Abteilungsleiterin Handball und ist erste Ansprechpartnerin für alle Sorgen und Nöte. „Ich bin sozusagen der ,Oberguru’ wenn es um den Spielbetrieb geht“, erklärt die Milowerin, die zudem Schiedsrichterin ist und die Handball-AG an der Grundschule in Milow leitet. Auch ihr Mann und ihr Sohn sind für den Verein aktiv im Einsatz. Die beiden spielten selbst und brachten Katrin Lange so zu dem Sport. Die Langes sind also eine echte Handball-Familie.

Katrin Lange. Quelle: Morgner

Moritz Lange ist der Spross einer echten Handball-Familie. Fragt man den 20-Jährigen seit wann er beim TSV dabei ist, lautet seine Antwort: „Eigentlich seit meiner Geburt. Mir wurde der Handballsport in die Wiege gelegt.“ Sein Vater spielte früher selbst, Mutter Karin Lange leitet die Handball-Abteilung des Vereins. Neben seinem Ehrenamt als Kampfrichter sorgt Moritz bei Heimspielen für Stimmung, indem er auf die Pauke haut. Und wenn Not am Mann ist, spielt er auch mit. Demnächst möchte er noch einen Schiedsrichterlehrgang absolvieren.

Moritz Lange. Quelle: Morgner

