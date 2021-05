Die Rettung der Bützer Dorfkirche ist in vollem Gange 

Bützer

Es tut sich was am Gotteshaus in Bützer. Seit etwa drei Wochen ist das rund 800 Jahre alte Bauwerk, das sich etwas versteckt im Ortskern befindet, eingerüstet. Fachkräfte, Handwerker und Archäologen sind hier im Einsatz und damit ist der seit vielen Jahren geplante zweite Bauabschnitt zur Sanierung der Kirche nun endlich in vollem Gange.

Im Außenbereich wird das Mauerwerk ausgebessert. Hier fehlen zum Teil im Sockelbereich Steine und Feuchtigkeit dringt ins Bauwerk. Zudem werden die Fenster erneuert. Im Dachstuhl werkeln bereits Spezialisten, um die Holzbalken von Hylotox, einem zu DDR-Zeiten verwendeten Holzschutzmittel, zu entgiften.

„Hylotox hielt zwar den Holzwurm effizient ab, aber einatmen möchte man es nicht“, sagt Pfarrerin Hilke Seydich. Um die Reste des Mittels zu entfernen, sind die Mitarbeiter einer Fachzimmerei aus Chemnitz in Schutzmontur im Einsatz.

„Im Zuge der Arbeiten versuchen wir natürlich, so viel Altes wie möglich zu erhalten, um dem Denkmalschutz gerecht zu werden“, betont Pfarrer Christoph Seydich und zeigt auf die alten, handgeformten Dachziegel, die auf der Wiese vor dem Gotteshaus auf Paletten gestapelt liegen. Die robusten Ziegel werden später wieder das Dach der Kirche schließen.

Zimmerleute und Archäologen sind am Werk

Einiges muss aber dennoch erneuert werden. So zum Beispiel die alten Balkenköpfe, die nicht mehr brauchbar sind. „Was vergiftet oder verfault ist, wird natürlich ersetzt. Denn Ziel ist es, dass das Dach unserer Kirche wieder schön dicht ist und wir irgendwann auch innen renovieren können“, so Christoph Seydich.

Neben den Zimmerleuten sind auch Archäologen vor Ort, die einen Teil des Fundaments freigelegt haben. „Man staunt, wie viele Spezialisten für all diese Arbeiten gefragt sind. Von Holzgutachtern bis hin zu Speziallaboren, die den Feuchtegehalt der Mauern bestimmen. Und nicht zuletzt die Archäologen, die sich der Geschichte des Bauwerks widmen“, erzählt Hilke Seydich.

Im Fokus der Sanierungsarbeiten steht zwar die Außenhülle, aber auch im Chorraum steht ein Gerüst. Hier werden behutsam Wand- und Deckenmalereien gesichert, eine weitere Besonderheit der Kapelle, die 1841 um einen Turm ergänzt wurde.

Eine Restauration der Malereien, die sich über die gesamte Decke des Chorraums und sogar durch das Kirchenschiff entlang der Säulen und der Empore ziehen, ist erst im dritten Bauabschnitt geplant. Und der kann frühestens in fünf Jahren beginnen.

Eine weitere Besonderheit gibt es in den Ziegeln der Außenwand zu entdecken. Hier haben die Archäologen über sogenannte Napfschürfungen – kleine, glatte, oft kugelförmige Vertiefungen im Mauerwerk – gestaunt. „Die sind in der Region recht typisch. Ungewöhnlich ist aber, dass hier auch an der Nordseite etliche solcher Schürfungen zu finden sind und dazu noch besonders viele“, berichtet Christoph Seydich.

Als letzte Kirche des Klosters Jerichow errichtet

Warum die Menschen früher diese Spuren in der Kirchenmauer hinterlassen haben, ist nicht bekannt. Unklar ist auch, in welchem Jahr das Gotteshaus in Bützer als letzte Kirche des Klosters Jerichow unweit des Havelufers erbaut wurde. Schätzungen zu Folge war das etwa 1220 bis 1230. Damit ist es das älteste Gebäude im Dorf.

Ein Grund mehr, dieses Bauwerk zu erhalten. Bereits 2009 begann die Sanierung mit einem ersten Bauabschnitt. Damals drohte der Chorraum einzustürzen. Die Risse in der Decke, die im Zuge der Arbeiten geschlossen wurden, sind noch deutlich zu erkennen.

Nun werden die Arbeiten endlich fortgesetzt. Rund 277 000 Euro sind für den zweiten Bauabschnitt eingeplant – das sind unter anderem aufgrund von Preissteigerungen fast 30 000 Euro mehr als noch vor zwei Jahren. Rund 115 000 Euro sind bereits durch Fördermittel abgedeckt.

Noch werden Spenden für die Sanierung gebraucht

100 000 Euro fließen aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes in das Vorhaben. 15 000 Euro steuert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz bei und die Mittelbrandenburgische Sparkasse unterstützt das Vorhaben mit 5 000 Euro. Den Großteil stemmt die Kirche mit Eigenmitteln der Landeskirche und des Kirchenkreises.

Dennoch bleibt eine finanzielle Lücke in Höhe von rund 20 000 Euro, die mit Spenden gestopft werden soll. Einem entsprechenden Aufruf folgten bereits verschiedene Unternehmer aus der Region, die sich mit bis zu 3 000 Euro beteiligten. Auch viele Privatspenden gingen bereits auf das Konto der Kirchengemeinde ein – insgesamt rund 15 000 Euro bislang. Hilke Seydich hofft, dass noch einiges dazukommt.

„Die Kirchengemeinde Milow freut sich über jede Hilfe – und über alle Menschen, denen das kleine Gotteshaus am Herzen liegt. Denn die Kirche von Bützer ist nicht nur ein Baudenkmal, sondern ein besonderer geistlicher Ort und die Seele des Dorfes“, so Hilke Seydich.

Der nächste Gottesdienst in Bützer ist übrigens für Christi Himmelfahrt geplant.

Das Spendenkonto:Empfänger: Kirchenkreis RathenowIBAN: DE72 1605 0000 3861 008890 BIC: WELADED1PMBKreditinstitut: MBS PotsdamVerwendungszweck: Gemeinde Milow, Kirche von Bützer.

Von Christin Schmidt