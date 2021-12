Die Weihnachtsstraße von Vieritz – hier gibt es den wohl größten Adventskalender der Region

Vieritz

Dunkle Wolken ziehen am Himmel vorbei, die Sonne ist bereits untergegangen. Ein grauer Tag geht zu Ende und es dauert nicht mehr lange bis sich die Nacht über Vieritz legt. Richtig dunkel wird es in dem 285-Seelen-Dorf allerdings nicht. Dafür sorgen in diesem Jahr wieder fleißige Helfer, die die Straße Im Winkel in eine funkelnde Weihnachtswelt verwandeln.

Seit dem ersten Advent sorgen hier unzählige Lichter und jede Menge dekorative Elemente für weihnachtlichen Glanz. An Hauswänden, in den Bäumen, an Zäunen, auf Treppen, in den Fenstern – überall gibt es etwas zu entdecken.

Wie viele Einzelteile links und rechts der Kopfsteinpflasterstraße zu sehen sind, vermag Anke Engeleiter nicht zu sagen. Sie weiß aber, es sind so viele, dass sie mit den zehn Helfern der Gruppe „Weihnachten im Winkel“ bereits vor drei Wochen mit der Vorbereitung beginnen musste, um pünktlich zum ersten Advent fertig zu sein.

Anke Engeleiter ist Ortsvorsteherin in Vieritz, leitet die Kleine Grundschule Großwudicke und sorgt nebenbei dafür, dass die 35 Kinder ihres Dorfes jedes Jahr zur Weihnachtszeit mit leuchtenden Augen die Straße Im Winkel entlaufen – und das nicht nur einmal. „Für viele ist es inzwischen Gewohnheiten am Abend einmal hier lang zu laufen oder zumindest mit dem Auto durchzufahren“, weiß Anke Engeleiter.

Stoffpinguin für Eleonor aus Vieritz

Jeder der Helfer habe seine Aufgabe. „Die Kinder schauen, was ihnen gefällt und sagen uns dann, was wir aufstellen sollen und packen auch selbst mit an“, verrät die Ortsvorsteherin während sie einen Stoffpinguin aufhebt, den der Wind weggeblasen hatte.

Eigentlich wollte sie das Stofftier gar nicht mehr aufstellen, weil es schon etwas lädiert ist. Allerdings ist die vierjährige Eleonor so begeistert von dem Pinguin, dass der sich auch in diesem Jahr wieder zu den anderen Rentieren, Schneemännern, Schaukelpferden, Engeln und Sternen gesellen darf.

Damit diese vor Einbruch der Dunkelheit in Position sind, schaut Anke Engeleiter regelmäßig nach dem Rechten und richtet auf, was der Wind umgeblasen hat. Auch der kleine Henry kommt jeden Nachmittag und hilft den Weihnachtsmännern und anderen mit Luft aufgeblasenen Figuren beim Aufstehen.

Zur Galerie Seit Jahren verwandeln die Vieritzer die Straße Im Winkel in ein Weihnachtsparadies und dekorieren aufwendig Häuser und Vorgärten.

Kurz vor 17 Uhr beginnen dann auch die Bäume in der Straße zu leuchten. Die Kinder hatten diese zuvor mit LED-Lichterketten umwickelt. Auch das kleine Weihnachtshaus, in dessen Innerem die Vieritzer eine Winterwelt mit schneebedeckten Häusern und beleuchteten Spieluhren erschaffen haben, zieht Dank der vielen bunten Lichter bereits die Blicke auf sich.

Das Häuschen steht dieses Mal neben dem alten Feuerwehrhaus. Durch eine Scheibe können die Besucher ins Innere schauen und sich in Weihnachtsstimmung versetzen lassen. Das alte Feuerwehrhaus dient inzwischen als Lager für die gesamte Weihnachtsdeko und die Sammlung wird jedes Jahr größer, denn immer wieder bringen die Vieritzer neue Dinge, die die Helfer mit etwas Fantasie, Glitzer und Farbe in neue Deko verwandeln.

Der Vieritz Adventskalender

Das Ergebnis: Die Vieritzer Weihnachtswelt sieht jedes Jahr etwas anders aus. Seit 2018 gehört zur Freiluftausstellung auch der wohl größte Adventskalender der Region, der eine Fläche von acht mal 2,50 Meter einnimmt und ebenfalls eine Eigenkreation der Vieritzer Weihnachtshelfer ist. Allerdings verfügt der Kalender nicht über 24 Türchen, sondern wird mit 24 Kisten bestückt und ist mit jeder Menge weihnachtlichen Motiven verziert.

Jeden Abend sieht man hier Familien, die nach ihrem Türchen Ausschau halten, das beleuchtete Kunstwerk bewundern und selig durch die Straße schlendern. Gefüllt wird der Kalender von den Dorfbewohnern selbst. Dazu verteilt der Ortsbeirat Kisten, die die Familien gestalten, um sie anschließend mit Geschenken zu befüllen, die der Ortsbeirat oder die Gruppe „Weihnachten im Winkel“ spendiert. Dabei werde an alle 35 Kinder des Dorfes gedacht.

Ausflugsziel Vieritzer Weihnachtsstraße

Aber nicht nur Kinder aus Vieritz erfreuen sich am Lichterglanz Im Winkel. Auch aus anderen Orten kommen immer wieder Besucher, um das Spektakel zu bestaunen, sich in festliche Stimmung versetzen zu lassen und dem Nachwuchs eine Freude zu bereiten.

In diesem Jahr haben die Vieritzer sogar ein Märchenrätsel in Form einer Pyramide aufgebaut. Und an den Adventswochenenden soll es zum Lichterglanz auch noch eine Märchenstunde geben. Zwei Dorfbewohner wollen den Kindern an den Sonnabenden und Sonntagen vor Weihnachten jeweils um 16.30 Uhr Märchen vorlesen.

„Gern hätten wir zudem für die Kinder Bastelnachmittage veranstaltetet und Kekse mit ihnen gebacken, aber angesichts der aktuellen Situation müssen wir leider darauf verzichten“, erklärt Anke Engeleiter. Auf die Weihnachtsstraße sollen die Vieritzer aber nicht verzichten, denn gerade in dieser schwierigen Zeit ist ein solches Zeichen wichtig, weiß die engagierte Ortsvorsteherin.

Von Christin Schmidt