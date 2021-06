Diebe stehlen 300 Solarmodule von Solarpark in Jerchel

Jerchel

Unbekannte haben von einem Solarpark in Jerchel in der Nacht zum Mittwoch rund 300 Solarmodule entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter zunächst mehrere Zaunfelder durchtrennt und waren offenbar mit einem größeren Fahrzeug (Transporter oder Lkw) auf das Gelände gefahren. Es wurden insgesamt 410 Solarmodule von ihrer Halterung gelöst. Mit etwa 300 Solarmodulen verschwanden die Diebe vom Tatort.

Rund 100 Module verblieben dort. Sie sollen durch die Demontage so beschädigt sein, dass sie nicht mehr verwendet werden können. Ein Kriminaltechniker kam zur Suche und Sicherung von Spuren zum Einsatz. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls auf. Der Schaden wird derzeit auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise in der Nacht zum Mittwoch etwas gesehen haben, das mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter der Telefonnummer 03322/27 50 zu melden.

Von MAZonline