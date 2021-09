Diskurs auf dem Galm: So kam es zur Ungerechtigkeit zwischen Mann und Frau

Galm

Welcher Ort könnte sich besser eignen für den Abschluss eines Kulturprojekts, das den Titel „Jäten im Paradies“ trägt, als ein Obstgarten inmitten einer idyllischen Landschaft. Was die Wahl der Location betrifft, hatten die Organisatoren mit dem Kunsthof Galm also alles richtig gemacht.

Auch das Thema hätte nicht treffender sein können: „Die Wahrheit über Eva – Die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So lautet auch der Titel des gleichnamigen Buchs von Carel van Schaik, Anthropologe und Evolutionsbiologe, und Kai Michel, Historiker, Literaturwissenschaftler und Wissenschaftsjournalist.

Das Werk hatten sie geschrieben, weil sie in Vorträgen und Lesungen immer wieder bemerkten, dass eine große Unklarheit darüber herrscht, was Frauen eigentlich in die Bredouille der Ungleichbehandlung gebracht hat.

Aha-Momente und Lacher auf dem Galm

In ihrem Buch klären die beiden auf und genau das taten sie auch im Galmer Obstgarten und zwar nicht in form eines trockenen, wissenschaftlichen Diskurses, sondern mit einem spannenden und ebenso unterhaltsamen Austausch, der allen – den weiblichen ebenso wie den männlichen Gästen – Aha-Momente und Lacher bescherte.

Rund 50 interessierte Männer und Frauen hatten nach Kaffee, Kuchen und Kunst als Appetithäppchen auf den Bänken mitten im „Paradies“ Platz genommen. Auch zwei Esel gesellten sich dazu. Sie standen allerdings etwas abseits, damit das „Jäten im Paradies“ nicht zur Rodung des Paradieses wird, wie Nina Omilian erklärte.

Zur Galerie Rund 50 Gäste lauschen am Sonnabend auf dem Galm im Milower Land unter Apfelbäumen den Ausführungen zweier Erfolgsautoren und diskutierten im Anschluss über Geschlechterungerechtigkeit.

Mit den Worten: „Willkommen zum Sündenfall“ begrüßte sie die Gäste und leitete die Unterhaltung mit einem Esel-Interview und der Frage ein, wo die Erfindung der sozialen Ungleichheit von Frauen und Männern eigentlich ihren Ursprung hat. Um diese zu beantworten, müssen man zunächst die Lügen über Eva aus dem Weg räumen, stellte Kai Michel klar.

Die eine Lüge sei die der Bibel. „Also dass die behauptete Unterlegenheit der Frauen göttlich intendiert worden sei“, so Michel. Die zweite Lüge habe mit der Biologie zu tun, die zur Begründung dafür herangezogen werde, dass Frauen in manchen Bereichen noch immer um Gleichberechtigung kämpfen müssen.

Gleichheit der Geschlechter ist in unserer DNA

Ganz anders sei das vor rund zwei Millionen Jahren gewesen, als die Menschen als Jäger und Sammler ihren Alltag bewältigten. Damals seien Männer und Frauen gleichberechtigt gewesen. Daraus lasse sich schließen, dass die menschliche Natur egalitär, also auf soziale Gerechtigkeit ausgerichtet ist.

„Jäger und Sammler haben keine Anführer. Sie müssen alles teilen, um zu überleben, das gilt für die Aufzucht der Kinder ebenso wie für andere Bereiche. Die Gleichheit der Geschlechter ist also in unserer DNA“, betonte van Schaik und stellte auch gleich klar, dass es den Steinzeitmacho, der seine Frau an den Haaren in die Höhle zieht, nie gegeben hat.

Privatbesitz ist der wahre Sündenfall

Die Misere habe erst mit dem Ackerbau und dem Sesshaftwerden begonnen. Die Position der Frauen, die nun mehr Kinder bekommen, sei geschwächt worden, die der Männer, die anfangen Besitz anzuhäufen, gestärkt.

„Privatbesitz kann man vererben. Man könnte sagen, das ist der wahre Sündenfall, denn vererbt wurde nur an die Söhne. Die Frauen gingen leer aus“, erklärte van Schaik und beschrieb im Detail den Weg vom Ackerbau zum Patriarchat.

Überall auf der Welt, wo intensive Landwirtschaft betrieben wird, komme es zum Patriarchat. Das sei keine Erfindung der Religion, so Michel. Die Religion aber habe dem Patriarchat aber quasi den göttliche Segen erteilt.

Damit konnte diese Ungerechtigkeit, die nicht der Natur des Menschen entspricht, so lange überdauern. Dass man dazu noch in der Bibel die Schuld der Unterdrückung der Frauen einer Frau zuschreibt, sei ungeheuerlich.

Höchste Zeit also diese Kulturblindheit, wie Michel und van Schaik sie nennen, zu beseitigen. Den ersten Schritt haben sie getan und damit das aufmerksame Publikum im Obstgarten begeistert.

Von Christin Schmidt