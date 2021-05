Dorfbewohner im Interview: „Es ist schön zu sehen, wie sich Kleinbuckow entwickelt hat“

Kleinbuckow

 Anneliese und Gerhard Lange gehören zu den ältesten Bewohnern in Kleinbuckow, einem Gemeindeteil des Ortsteils Großwudicke im Milower Land. Anneliese Lange zog als kleines Kind mit ihren Eltern von Berlin nach Kleinbuckow, als junge Frau kehrte sie mit ihrem Mann in ihr Heimatdorf zurück. Im MAZ-Interview verraten sie, warum sie noch immer gern hier leben.

Was macht Kleinbuckow besonders?

Anneliese Lange: Das kann ich Ihnen sagen. Wir sind von drei Seiten von Wald umgeben. Wir haben keinen Durchgangsverkehr, es sei denn, die Dienstleister versorgen uns. Wir haben außerdem einen schönen Sumpf, an dem sogar Kraniche brüten. Ein weiterer Vorteil ist, dass unsere Grundstücke groß sind. Man hat hier viel Platz und vor allem Ruhe. Und nicht zuletzt ist natürlich die Gemeinschaft in einem so kleinen Dorf einfach toll.

Und wie pflegt man die Gemeinschaft hier? Wo triff man sich?

Anneliese Lange: An Ostern kommt zum Beispiel das ganze Dorf – wenn nicht gerade Corona es verbietet – an der Osterrinne zusammen. Da sind dann alle dabei. Ansonsten treffen wir uns am liebsten einfach spontan.

Was ist denn eine Osterrinne?

Anneliese Lange: Ein Rinne zum Eiertrudeln, die haben die Kinder gebaut. Dort treffen wir uns für zwei, drei Stunden. Das ist seit Jahren Tradition.

Wie ist das Verhältnis zwischen Alteingesessenen und Zugezogenen, Jung und Alt in Ihrem Dorf?

Anneliese Lange: Alteingesessene gibt es wenige, die meisten sind in den letzten Jahren dazugekommen. Unser jüngster Bewohner ist zwei und wir beide sind mit 79 Jahren schon die ältesten. Dazu muss ich sagen, dass wir uns sehr darüber freuen, dass sich unser Dorf in den letzten Jahren verjüngt hat und viele junge Familien hier hergezogen sind.

Zieht es auch Berliner nach Kleinbuckow?

Gerhard Lange: Einen Berliner haben wir auch, er ist ganz ruhig und regt sich auch nicht darüber auf, dass der Hahn kräht.

Seit wann leben Sie in Kleinbuckow?

Gerhard Lange: Wir sind 1975 von Rathenow hierher gezogen, weil die Eltern meiner Frau hier lebten. Zu dieser Zeit standen einige Häuser leer. Wir hatten ein altes bezogen und es umgebaut. Damals wollte keiner hier her, das hat sich inzwischen geändert. Seit der Wende wird unser Dorf immer beliebter. Es ist wirklich schön zu sehen, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Wenn man bedenkt, dass es Zeiten gab, in denen man dachte, das Dorf stirbt aus. Das zeigt, dass das Leben weitergeht.

Was wünschen Sie sich für Ihr Dorf in den nächsten zehn Jahren?

Anneliese Lange: Ich würde mir wünschen, dass man Maßnahmen ergreift, um unseren Sumpf als Biotop zu bewahren, so dass er nicht weiter zuwächst. Vor Jahren hatten wir hier noch Frösche und andere Tiere, inzwischen haben die sich verzogen, weil das Gebiet zunehmend austrocknet. Das ist schade. Schön wäre auch eine Knorpelschenke als zentraler Treffpunkt. Und vor allem wünschen wir uns, dass hier keine Windräder aufgestellt werden.

Von Christin Schmidt