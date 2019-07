Buckow

Alte Maschinen und Geräte anzuschauen hat schon immer seinen Reiz gehabt. Erst richtig interessant wird es aber dann, wenn die Technik von gestern oder vorgestern in Gang gesetzt wird.

Walter Binsau (68 Jahre) aus Buckow in der Gemeinde Milower Land hat vor kurzem seinem Fundus eine Dreschmaschine hinzugefügt, die man getrost „uralt“ nennen kann. Seit vielen Jahren schon sammelt er Landwirtschaftsmaschinen und Kutschen aus früheren Tagen. Und er setzt seinen Ehrgeiz daran, diese alten Teile auch in ihrer Funktion vorführen zu können.

Walter Binsau mit seiner alten Dreschmaschine. Quelle: Bernd Geske

Als die Agrargenossenschaft Böhne am letzten Wochenende in Vieritz ihre Pächterversammlung hatte, hat er im Rahmenprogramm dort einen ganzen Schwung von Stücken seiner Sammlung vorgestellt. Unter anderem hat er gezeigt, wie mit der Uralt-Dreschmaschine Getreide gedroschen wird.

Aus welchem Baujahr genau sie stammt, war nicht heraus zu bekommen. Sicher aber ist, so erklärt ihr Besitzer, dass sie zu der ersten Generation von Dreschmaschinen gehört, die nach dem rein handbetriebenen Dreschflegel gekommen sind. Weil sie etwas so Besonderes ist, hat Walter Binsau sie auf einem Hof in Fohrde gekauft.

Klar zu sehen: Gebaut von der Firma Otto Schmidt in Rathenow. Quelle: Bernd Geske

Das nun hat Werner Coch aus Premnitz auf den Plan gerufen, der Ende vergangenen Jahres als Sonderdruck des Rathenower Heimatkalenders eine Broschüre über die Geschichte des Landmaschinenbaus in Rathenow vorgelegt hat. Die alte Dreschmaschine von Walter Binsau, das hat er schnell festgestellt, wurde in der Landmaschinenfabrik von Otto Schmidt in Rathenow hergestellt.

1878 sei diese Firma gegründet worden, teilt Werner Coch mit. Ihren Sitz habe sie an der Semliner Straße gehabt. Bis 1930 seien dort Landmaschinen produziert worden. Danach habe man sich mit Kraftfahrzeugen befasst. „Herr Binsau ist einer der wichtigsten privaten Sammler von Landmaschinen in der Region“, sagt Werner Coch, „was er in seiner großen Halle zu stehen hat, ist einzigartig.“

Vom Häcksler bis zur Hunger-Harke

Eggen, Pflüge, Häcksler. Ein Rüben-Pflug, ein Heu-Puster und eine Hunger-Harke. Derzeit zehn Kutschen und noch vieles mehr hat der Buckower zusammen geholt. Auf seinem Hof hat er auch schon mal ein Dreschfest veranstaltet, wo mit den alten Maschinen zur Freude aller Getreide auf die alte Art gedroschen worden ist.

Lob der Dorfgemeinschaft

Walter Binsau, der jetzt Rentner ist, hat früher viele Jahre als Pferdegespannführer beim Holzeinschlag im Wald gearbeitet. Es sei die gute Dorfgemeinschaft in Buckow, die ihm sein Hobby erst richtig möglich macht, erklärt er. Als er seine Maschinen nach Vieritz zur AG Böhne brachte, hätten ihm acht Leute aus dem Dorf geholfen. Alleine hätte er das gar nicht schaffen können.

Seine neu gekaufte alte Dreschmaschine, die will er gut pflegen, aber sonst nicht verändern. Nachfolgende Generationen sollen originalgetreu sehen, wie früher Korn gedroschen wurde.

Von Bernd Geske