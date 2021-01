Milow

Radfahrer leben gefährlich. Und das gilt nicht nur für Städte. Im Westhavelland sind im vergangenen halben Jahr drei Radler bei Unfällen ums Leben gekommen.

Am 10. Dezember verstarb ein 82-jähriger Rathenower Radfahrer nach einem Verkehrsunfall „Am Körgraben“ in Rathenow an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Fünf Tage später verletzte sich ein vorfahrtsberechtigter 84-jähriger Radfahrer bei einem durch einen jungen Autofahrer verursachten Unfall in der Straße „Vor dem Mühlentor“ schwer.

Am frühen Nachmittag des 7. Januars ereignete sich erneut ein schwerer Verkehrsunfall. Auf der Kreisstraße 6319 aus Zollchow in Richtung Vieritz fuhr, auf einem geraden Straßenabschnitt mit uneingeschränkter Sicht, ein Kleintransporter auf eine vor ihm fahrende Radfahrerin auf. Die 69-jährige Zollchowerin wurde beim Zusammenstoß so schwer verletzt, dass der eingetroffene Arzt nur noch den Tod feststellen konnte. Bereits am 6. September war der 79-jährige Premnitzer Radsportler Wolfgang Hundt bei einem Verkehrsunfall auf der L96 zwischen Böhne und Bützer ums Leben gekommen.

ADFC-Mitglieder aus Brandenburg/Havel und Berlin unterstützten die Rathenower beim Anbringen des Geisterrades. Quelle: Uwe Hoffmann

Nachdem Rathenower ADFC-Mitglieder Mitte Dezember an der Unfallstelle „Am Körgraben“ zur Mahnung ein weißes „ Geisterrad“ aufstellten, taten sie dies nun auch, unterstützt von von ADFC-Mitgliedern aus Brandenburg/Havel und Berlin, an der Unfallstelle nahe Zollchow.

Abschiedsgruß der Angehörigen

Drei Blumensträuße, zehn Kerzen sowie ein am Grabengitter angebrachtes Fahrradpiktogramm und ein Holzkreuz mit dem Vornamen „Anne“ der Verunglückten zeugen von der großen Trauer und Anteilnahme von Angehörigen und Freunden. „Ganz still und leise, ohne ein Wort / gingst Du von deinen Lieben fort / Du hast ein gutes Herz besessen / nun ruht es still, doch unvergessen / es ist nur schwer zu verstehen / dass wir Dich niemals wiedersehen / Deine Lieben“, so der Gruß der Familie auf einem angebrachtes Schild.

„Vier schwere Verkehrsunfälle mit drei tödlich verunglückten Radfahrern in der Region in wenigen Wochen, das ist eine traurige Zahl. Mit dem Anbringen des weißen ‚ Geisterrades’ wollen wir an die Verunglückte erinnern und so auch Verkehrsteilnehmer aufmerksam machen und sensibilisieren“, sagt Jens Gericke, Rathenower ADFC-Mitglied, der sich für eine rad- und verkehrsfreundlichere Stadt einsetzt.

Konzept für Rathenow wird angestrebt

„Die ADFC-Ortsgruppe Falkensee hat ein Büro beauftragt, unter Beteiligung der Einwohner ein Radverkehrskonzept für die Stadt zu erstellen“, so Gericke. „So ein Konzept für Rathenow zu erstellen, ist auch unser Ziel.“ Schon mit kleinen Veränderungen könne man den Verkehr in der Stadt positiv beeinflussen.

„Während die Zahl von Verkehrstoten grundsätzlich abnimmt, steigt die Zahl der bei Verkehrsunfällen tödlich verunglückten Radfahrer“, erzählt Susanne Grittner, eine von rund 18.000 Berliner ADFC-Mitgliedern, die in Berlin „ Geisterräder“ aufstellt und auch Angehörige von Unfallopfern zu Gerichtsprozessen begleitet. „Im letzten Jahr gab es in der Hauptstadt rund 50 Verkehrstote, davon 19 tödlich verunglückte Radfahrer. Die aufgestellten Räder bleiben als temporäres Mahnmal bis zum Totensonntag, ein Jahr nach dem Unfall, stehen.“

„Ich werde die Kreisverwaltung über die Aufstellung des Geisterrades informieren“, so Jens Gericke. „Nach Aufstellung des Geisterrades ‚Am Körgraben’ hat die Stadt sehr aufgeschlossen reagiert. Der Bauhof der Stadt hat das Rad noch einmal neu angebracht und besser gesichert.“

Von Uwe Hoffmann