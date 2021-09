Bützer

Der Eigentümer eines Einfamilienhauses in Bützer stellte nach Polizeiangaben am Mittwochmittag fest, dass unbekannte Täter in der Nacht zuvor das Gartentor aufgebrochen und ein Kinderquad entwendet hatten. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde der Schaden dokumentiert und eine Anzeige wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

Von MAZonline