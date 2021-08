Einschulung 2021: So laufen die Feiern im Milower Land

Milow/Großwudicke

In der Gemeinde Milower werden in diesem Jahr insgesamt 42 Mädchen und Jungen eingeschult, 32 in Milow und zehn in Großwudicke.

Genug Platz für Schüler und Gäste in Milow

In der Inge-Sielmann-Grundschule in Milow müssen die Gäste laut Schulleiter Christoph Küpper aufgrund der Größe der Schule und der übersichtlichen Anzahl an Einschülern nur mit den bereits üblichen Einschränkungen rechnen. „Bis zu 200 Personen sind in einem Innenraum mit geeigneter Größe und den bekannten Maßnahme gestattet, all das ist bei uns gegeben“, so Küpper.

Zwei erste Klassen mit jeweils 16 Mädchen und Jungen werden hier am Samstag eingeschult. Die Zeremonie findet in zwei Durchgänge in der Sporthalle statt, so ist es in Milow seit Jahren üblich. Die beiden Klassen werden nacheinander begrüßt, die erste um 9 Uhr und die zweite um 10.30 Uhr.

Getestet, geimpft oder genesen

„Das dürfte also alles recht entspannt ablaufen“, meint der Schulleiter. Pro Einschüler dürfen sechs Begleitpersonen bei der festlichen Einschulung dabei sein. Die Schule hat dafür jeweils sechs Stühle in der Sporthalle zusammengestellt. Die nächste Familie könne im vorgegebenen Abstand von 1,5 Meter Platz nehmen.

Wie im Restaurant auch müssen die Gäste eine Maske tragen, wenn sie sich in der Halle bewegen. Am Platz selbst muss keine Maske getragen werden. „Voraussetzung um bei der Einschulung dabei zu sein sind die drei Gs. Man muss also getestet, geimpft oder genesen sein“, sagt Christoph Küpper.

Rund 90 Gäste haben sich angemeldet

Etwa 90 Gäste hätten sich angemeldet, dazu kommen Musiker und die Lehrkräfte, so dass man am Ende weit unter der maximalen Anzahl von 200 Personen bleibe. Negative Rückmeldung seitens der Eltern aufgrund der vorgeschriebenen Maßnahmen habe es bislang nicht gegeben.

„Wir leben mit diesen Bedingungen inzwischen seit eineinhalb Jahren. Die meisten haben sich daran gewöhnt. Insofern ist die Einschulung fast ein Stück Normalität“, so Küpper. Die Abc-Schützen dürfen sich auch auf ein kleines Programm freuen, dass ihre künftigen Mitschüler noch vor den Ferien auf die Beine gestellt haben.

Anschließend können sich die Mädchen und Jungen wie sonst auch ihren Klassenraum anschauen. Das Gruppenfoto wird aber draußen gemacht, denn im Schulgebäude gilt Maskenpflicht. Zu guter Letzt dürfen die Eltern die Zuckertüten überreichen.

Großwudicke feiert dieses Mal nicht in der Sporthalle

Auch in der Kleinen Grundschule in Großwudicke findet die Einschulung üblicherweise in der Sporthalle statt. Weil diese zur Zeit nicht genutzt werden kann, mussten sich Schulleiterin Anke Engeleiter und ihr Team etwas anderes einfallen lassen.

„Aufgrund des Platzmangels in diesem Jahr mussten wir ein wenig kreativ werden und die Zahl der Gäste beschränken. Bei uns werden nur die Eltern und Geschwister der Einschüler dabei sein“, erklärt Engeleiter. Bei gerade einmal zehn Einschülern gibt es natürlich nur einen Durchgang. Auch hier gelten die üblichen Bedingungen, Maskenpflicht, Abstandsregeln und die drei Gs.

Von Christin Schmidt