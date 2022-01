Bützer

Die 14-jährige Emely aus Bützer ist weiterhin vermisst. Das bestätigte am Montagmittag Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin. Seit Freitag, 7. Januar, ist das Mädchen nach einem Streit vermisst. Die Familie hatte sie am Freitag gegen 8 Uhr zuletzt gesehen (MAZ berichtete).

„Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte für eine Straftat oder eine Gefährdung des Mädchens“, sagte Stefanie Wagner-Leppin. „Die Ermittlungen zum Aufenthaltsort dauern jedoch weiter an.“

Emily aus Bützer (Milower Land, Havelland) vermisst, verschwunden seit 7.12.2022 Quelle: privat

Kurz gesehen offenbar in Brandenburg

Am Sonnabend war die Jugendliche in Brandenburg an der Havel, rund 30 Kilometer entfernt von ihrem Heimatdorf, zuletzt offenbar gesehen worden. Ihre Tante Michelle Siegl appelliert an Emely, „bitte komm nach Hause zurück. Wir vermissen dich und machen uns große Sorgen. Egal, welchen Grund es für dein Verschwinden gibt – wir schaffen das zusammen, man kann über alles reden.“

Emely aus Bützer trug zuletzt diese Winterjacke der Firma „ellesse“ Quelle: privat

Emely hat schulterlange, dunkelbraune Haare, die sie stets offen und mit einem Mittelscheitel trägt. Ihre Augen sind blau, gerne trägt sie lange, künstliche Wimpern. Sie ist zierlich, 1,60 bis 1,65 Zentimeter groß und trägt hin und wieder eine Brille. Sie trug am Freitag eine schwarz-weiße Winterjacke der Marke „ellesse“.

Von MAZonline