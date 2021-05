Ferkelzucht in Bützer: So bearbeitet die Kreisverwaltung den Tierskandal

Bützer

Nachdem in der Nähe einer Schweinezuchtanlage in Bützer mehrere tote und drei noch lebende Ferkel in einem Container aufgefunden wurden, kümmerten sich Mitarbeiter des Kreisveterinäramtes um den Betrieb. „Das ist nicht gerade ein Thema, mit dem man als Landwirtschaftsdezernent kurz nach dem Start ins Amt konfrontiert werden möchte“, räumt Michael Koch (CDU) ein. Er hatte sich, nachdem der Tierskandal bekannt wurde, sofort mit dem Bürgermeister der Gemeinde Milower Land – Bützer ist ein Ortsteil –, in Verbindung gesetzt. Felix Menzel (SPD) wusste nichts Negatives über den Betrieb zu berichten. Im Gegenteil: „Bei einer Beratung zum Thema Schweinepest hatten sich die Betreiber sehr offen und zugänglich gezeigt.“

Tatsächlich wurde und wird der Betrieb regelmäßig kontrolliert. Die lebenden Ferkel zwischen den toten Tieren waren der Anlass, noch genauer hinzuschauen, so Michael Koch. Im Landwirtschaftsausschuss des Kreistages erklärte Koch, was nun passiert. „Es gibt klare gesetzliche Vorgaben für diese Unternehmen.“ Unbedingt müssen die Mitarbeiter geschult und für ihre Aufgaben vorbereitet sein. „Die Sachkunde ist ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang“, so Koch. Nicht nur der Betriebsleiter, sondern auch alle dort arbeitenden Angestellten müssen über diese Sachkunde verfügen.

Die Zufahrt zu dem Unternehmen. Quelle: Christin Schmidt

Nur so sei garantiert, dass zum Beispiel wirklich nur tote Schweine zur Tierverwertung kommen. Es sei durchaus möglich, dass bei 20 000 Tieren – so viele befinden sich in der Anlage –, einige sterben. Dann aber müssen die Mitarbeiter genau erkennen, welche Tiere sie aussortieren. Zudem gebe es auch für den Standort von Entsorgungscontainern weitere Vorschriften, die einzuhalten sind.

„Die Mitarbeiter, die dort arbeiten, waren nicht ausreichend auf ihre Aufgaben vorbereitet“, so Michael Koch. Die Sachkunde, die der Gesetzgeber voraussetze, sei nicht vorhanden. „Das sind Versäumnisse der Betriebsleitung.“ Darum seien nunmehr Bußgeldverfahren eingeleitet worden.

In Bützer wurden in einer Abfalltonne drei lebende Ferkel zwischen lauter toten Tieren gefunden. Quelle: Kay Harzmann

Eine Strafanzeige habe der Kreis nicht gestellt. Das sei nach Prüfung des Falles nicht möglich gewesen. Allerdings ermittelt die Polizei ebenfalls in der Sache. Als die Ferkel entdeckt wurden, war die Feuerwehr hinzugerufen worden. Ebenso wurde die Polizei verständigt.

Ein gutes Ende fanden die noch lebenden drei Tiere jedoch trotzdem nicht. Zwei der drei noch lebenden Ferkel seien zunächst in die Zuchtanlage zurückgebracht, dann aber aus hygienischen Gründen getötet worden. Das dritte Tier wurde an Ort und Stelle von einem Jäger erschossen.

Die Polizei wurde hinzugezogen. Quelle: Kay Harzmann

Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Bad Belzig. Geschäftsführer ist der Niederländer Erwin van den Borne. Die Fläminger Tiergut GmbH, die sich auf dem Sektor der Schweinezucht und des Schweinehandels betätigt, hat ihren Hauptsitz im Bad Belziger Ortsteil Schwanebeck. Dort werden Sauen gehalten. In der Außenstelle in Bützer hingegen werden die Ferkel aufgezogen, welche nach der Jungtieraufzucht zur Weitermast ins In- und Ausland gebracht werden.

In seinem Bericht zum Landwirtschaftsjahr 2020 hatte Michael Koch zuvor ausführlich über die Arbeit des Veterinäramtes berichtet. „Das Thema Tierwohl spielt eine große Rolle“, sagte er. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um Kontrollen und sehen nach, ob Vorschriften zum Tierwohl eingehalten werden.

IDer Container mit den toten Tieren im Hintergrund. Quelle: Kay Harzmann

Auch deshalb war der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes sauer, als er von den Ereignissen in Bützer erfuhr. Die Mitglieder des Kreisbauernverbandes bemühen sich, alle Tierwohl-Vorschriften einzuhalten, und verwenden viel Zeit darauf. Ereignisse, wie die in Bützer, schaden der gesamten Branche.

Michael Koch bemühte sich daher in der Ausschusssitzung auch, im Zusammenhang mit dem Stall in Bützer den Begriff „Landwirtschaft“ zu vermeiden. Mit dem Bußgeldverfahren sei die Angelegenheit für die Kreisverwaltung abgeschlossen.

