Milower Land

Dank eines Zeugenhinweises verlief ein Feuer in der Gemeinde Milower Land glimpflich. Der Mann hatte am Dienstag eine Rauchentwicklung auf einer Ackerfläche in Neu Dessau bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache waren rund 50 Quadratmeter Böschung nahe des Stremmeufers in Brand geraten.

Zur Galerie Der Flächenbrand konnte schnell gelöscht werden.

Das Feuer hatte von dort auf ein bereits abgeerntetes Getreidefeld übergegriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein materieller Schaden entstand nicht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer fahrlässig verursacht wurde. Daher nahmen Polizisten eine Anzeige auf. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Von MAZ