Milow

Zu einem Brand in einem Carport in der Hasenheide in Milow kam es am Mittwochabend. Die Regionalleitstelle hatte die Polizei um 20.52 Uhr über das Feuer informiert. Kurz vorher waren die Feuerwehrleute ausgerückt.

Der Carport ist ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Quelle: Feuerwehr

Ein Carport, eine Garage und ein Mercedes sind von den Flammen beschädigt worden. Die Polizei hat eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers laufen noch.

