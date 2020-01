Feuerwehr: Mehr als 1000 Stunden ehrenamtliche Arbeit

Milow

Rund 240 Männer und Frauen engagieren sich aktiv in den zwölf Ortsfeuerwehren der Gemeinde Milower Land. Wie wichtig ihr ehrenamtlicher Einsatz ist, zeigt allein die Bilanz des vergangenen Jahres. Insgesamt rückten die Kameraden in 2019 zu 48 Einsätzen aus, 24 Mal brannte es, der Rest waren technische Hilfeleistungen.

Besonders anstrengend war der Juli für die Kameraden. Im Abstand von nur drei Tagen ereigneten sich die zwei intensivsten Einsätze des Jahres. Am Morgen des 2. Juli war ein Traktor bei Buckow mit einem Güllefahrzeug kollidiert. Der Traktorfahrer wollte die Kreisstraße überqueren und übersah offenbar den Transporter.

Die Fahrzeuge krachten zusammen, der Traktor brach förmlich in der Mitte durch. Der Lastkraftwagen überschlug sich und kam am Straßenrand zum Liegen. 24 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Milow, Schmetzdorf, Großwudicke und Buckow waren fünf Stunden lang im Einsatz.

Nicht nur im Milower Land im Einsatz

Nach einer kurzen Verschnaufpause wurden die Kameraden am 5. Juli zu einem Großeinsatz nach Marquede bei Milow gerufen. Dort stand ein Wohnhaus in Flammen.

„Bei unserem Eintreffen brannte das Haus bereits lichterloh“, erinnert sich David Schillbach, stellvertretender Gemeindebrandmeister und Einsatzleiter in Marquede. Insgesamt 42 Kameraden waren mit acht Fahrzeugen vor Ort.

Aber nicht nur im Milower Land rückten die Kameraden aus. Mit zwei Fahrzeugen fuhren sie zudem am 3. Juni mit dem Waldbrandzug Westhavelland zum Einsatz nach Wolfslake ( Schönwalde/Glien). Auch in Wiesenau unterstützten sie am 27. Juni mit einem Fahrzeug aus der Gemeinde die Löscharbeiten.

Viele Wald- und Flächenbrände

„Der Sommer 2019 war für uns aufgrund der vielen Wald- und Flächenbrände und den daraus resultierenden Einsätzen mit dem Waldbrandzug und der Brandschutzeinheit sowie des Wohnhausbrandes in Marquede und den damit einhergehenden langwierigen Nachlöscharbeiten recht anstrengend“, so David Schillbachs Resumé.

Der Rest des Jahres verlief eher normal, so Schillbach. Insgesamt waren die Kameraden in 2019 1079 Stunden ehrenamtlich im Einsatz. Zum Vergleich: 2018 waren es 800 Stunden.

Von Christin Schmidt