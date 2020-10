Havelland

Es sind harte Zeiten für Kulturliebhaber, denn noch immer können viele Veranstaltungen aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden. Ein Lichtblick für alle Havelländer ist das Europäische Filmfestival der Generationen, das bereits zum elften Mal stattfindet und zum vierten Mal im Havelland gastiert.

Der Landkreis Havelland hat sich entschlossen, die Veranstaltung auch in diesem Jahr durchzuführen und lädt wieder alle Havelländer an mehr als 22 Orten zu kostenlosen Filmvorführungen ein – vorausgesetzt die coronabedingten Gegebenheiten vor Ort bleiben stabil und kontrollierbar.

Sechs Festivalorte im Milower Land

Das Besondere an dem Festival: Es findet nicht nur in den Kinos in Falkensee oder Rathenow statt, sondern in Begegnungsstätten und Gemeindezentren. So können auch kleine Dörfer zum Festivalort werden.

Besonders viele Filme werden in diesem Jahr wieder im Milower Land gezeigt. In Großwudicke, Milow, Buckow, Jerchel, Bützer und Zollchow gibt es in den nächsten Wochen unterschiedliche Filme zu sehen.

Zu verdanken ist das den engagierten Mitgliedern des Seniorenbeirats der Gemeinde. „Wir freuen uns, dass der Landkreis auch in diesem Jahr das Festival in unsere Region holt und haben uns bemüht, so viele Orte wie möglich einzubinden“, sagt Klaus Sahr vom Seniorenbeirat.

Klaus Sahr vom Seniorenbeirat Milower Land freut sich, dass das Filmfestival der Generationen erneut im Havelland stattfinet. Quelle: Uwe Hoffmann

Den Auftakt gibt Großwudicke am Mittwoch, 14. Oktober. Hier wird um 14.30 Uhr in der Aula der Grundschule der Film „Und wenn wir alle zusammenziehen?“ gezeigt. Am 15. Oktober wird um 12 Uhr im Gemeindezentrum in Milow der Film „Hinter den Wolken“ gezeigt. Am selben Tag läuft um 14.30 Uhr im Gemeindezentrum in Buckow „Das etruskische Lächeln“.

Am 27. Oktober ist Kinozeit in Zollchow. Hier ist um 15.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus der Film „Romys Salon“ zu sehen. Einen Tag später, am 28. Oktober kommen die Jercheler auf ihre Kosten. Sie können sich um 15 Uhr im Gemeindezentrum „Dancing Queens“ anschauen.

Auch in Rathenow werden drei Filme gezeigt

Und ebenfalls am 28. Oktober ist um 15.30 Uhr noch einmal „Romys Salon“ im Milower Gemeindezentrum zu sehen. Den Abschluss bildet Bützer am 30. Oktober. Hier können die Gäste um 14 Uhr im Gemeindezentrum „Und wenn wir alle zusammenziehen?“ sehen.

In Rathenow läuft zu dem am 10. Oktober um 15 Uhr der Film Dancing Queens und am 7. November um 15.00 Uhr „Wir sind die Neuen“. Beide Filme werden im Haveltorkino gezeigt. Zudem läuft im Saal des Kreishauses, Platz der Freiheit 1, am 28. Oktober um 15.30 Uhr „Sein letztes Rennen“.

Insgesamt sind bis zum 15. November bundesweit an mehr als 150 Lokalitäten über 230 Filmveranstaltungen geplant. Infos zu allen Veranstaltungen im Havelland und zum Filmfestival gib es auf www.festival-generationen.de.

Von Christin Schmidt