Fortschritt am Springberg – Das hat sich an Milows Bahndamm getan

Milow

Der nächste Schritt hin zur Fertigstellung des neuen Wohngebiets am Springberg in Milow ist vollbracht. Wo vor wenigen Monaten noch eine Sandpiste war, führt nun eine gepflasterte Straße samt Parktaschen von der Grundschule ins neue Wohngebiet. Am Freitag gaben Verwaltung, Politik und Unternehmer den neu gestalteten Bahndamm von der Forststraße bis zur Kreuzstraße offiziell frei.

„Die Erschließung und Entwicklung des Springbergs machte den Straßenausbau am Bahndamm auf etwa 540 Meter Länge von der Einmündung in die Forststraße bis zur Kreuzung Kreuzstraße notwendig“, erklärte Felix Menzel (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Milower Land.

Er traf sich mit Milows Ortsvorsteher Winfried Ganzer, Bauamtsmitarbeiter Matthias Richter und dem Abgeordneten Holger Schiebold sowie Vertretern der Bau- und Planungsunternehmen, um das obligatorische Band zu zerschneiden.

Damit sei nun der zweite Bauabschnitt zur Äußeren Erschließung des Bebauungsplangebietes Springberg abgeschlossen.

Wie Menzel erklärte, sind auch Vorleistungen für den geplanten Bau der neuen Kinderkrippe am Bahndamm erbracht worden. Abwasser- und Regenwasserleitungen wurden verlegt. Ein Parkplatz ist bereits entstanden. Die Fahrbahn hat nun eine Breite von 5,50 Meter. Auch der Ausbau aller Grundstückszufahrten und -zuwegungen ist bereits erfolgt.

Vorhaben kostete 540.000 Euro

Parkplätze quer zur Fahrbahn befinden sich an der Turnhalle für die Grundschule sowie im Bereich der geplanten neuen Kinderkrippe. Auch der etwa 50 Meter lange Gehweglückenschluss zwischen Bahndamm und Schuleingang in der Forststraße ist vollbracht.

Außerdem wurde die Straßenbeleuchtung erneuert beziehungsweise ergänzt. Zudem wurden im Zuge der Baumaßnahmen das Regenwassersickerbecken für Kita und Grundschule instand gesetzt und die Einzäunung des Schulgrundstücks zum Bahndamm erneuert. Insgesamt flossen in das Vorhaben rund 540.000 Euro.

Kita-Neubau bereitet weiterhin Sorge

Im April 2019 hatte die Verwaltung mit der Planung begonnen, im August 2020 fiel der Startschuss für die Bauarbeiten. Damit liegt die Gemeinde im geplanten Zeitrahmen. Und auch die Kosten fielen am Ende nicht höher als geplant aus.

Weniger erfolgreich läuft dagegen die Fördermittelakquise für den geplanten Neubau der Krippe. „Es sind keine Fördermittel zu bekommen, das bedrückt uns sehr“, so Menzel.

Die Gesamtkosten belaufen sich aktuell auf 2,3 Millionen Euro. Der Bürgermeister hofft noch auf eine Förderung mit Leader-Mitteln in Höhe von 800 000 Euro. Der Rest müsse mit Eigenmitteln und Krediten finanziert werden. Das sei für eine so kleine Gemeinde ein harter Einschnitt.

Von Christin Schmidt