Milow

Milow dürfte in den nächsten Tagen etwas bunter werden. Mitten im Lockdown entsteht gerade auf dem Platz vor dem Kriegerdenkmal eine Freiluft-Galerie. Hier liegen entlang des Weges bunt bemalte Steine und ein Schild mit dem Hinweis „Gemeinsam für Milow“.

In den nächsten Tagen und Wochen sollen viele weitere bemalte Steine links und rechts entlang des Weges dazu kommen und so ein wenig Abwechslung in den derzeit tristen Alltag bringen.

Die Idee dazu hatte die Vorsitzende des Fördervereins der Inge-Sielmann-Grundschule Milow, Ines Zygowski. „Wir hatten im Urlaub in Hannoversch Münden am Weserstein ein ähnliches Projekt gesehen“, erzählt die Milowerin. Ihre Kinder waren davon so begeistert, dass sie sofort einen Stein dazu legen wollten.

Abwechslung in Corona-Zeiten soll eine Freiluft-Galerie in Milow bringen, an der jeder bemalte Steine ablegen kann. Die Idee dazu hatte Ines Zygowski. Quelle: Christin Schmidt

„Also sammelten wir spontan am Fluss Steine und weil wir keine Farben dabei hatten, bemalten wir sie mit Nagellack. An Weihnachten fiel mir das wieder ein und ich dachte mir, das wäre auch für Milow eine schöne Idee“, erinnert sich Zygowski.

Daraufhin erzählte sie Ursula Eismann von ihrem Plan. Eismann ist nicht nur Mitglied im Ortsbeirat, im Seniorenbeirat und im Kulturverein Milower Land, sie gehört auch einer Künstlergruppe an und war von der Idee sofort begeistert.

Die engagierte Ehrenamtlerin stellte das Projekt ihren Kunstfreunden vor und stieß auch hier auf offene Ohren. Den Künstlern war in den letzten Wochen die Lust am Malen nahezu vergangen. Die Idee, Steine für das gesamte Dorf zu bemalen, gab ihnen wieder Auftrieb. „Alle, denen wir davon erzählt haben, reagierten sehr positiv und wollen mitmachen“, so Zygowski.

Abwechslung in Corona-Zeiten soll eine Freiluft-Galerie in Milow bringen, an der jeder bemalte Stein ablegen kann. Die ersten Exemplare liegen bereits auf dem Platz vor dem Kriegerdenkmal. Quelle: Christin Schmidt

Den Platz vor dem Denkmal hatte Ursula Eismann ausgesucht und die Verwaltung gab für die Aktion sofort grünes Licht. Am Sonntag brachte Ines Zygowski die ersten bemalten Stein hin und stellte dazu eine Erklärung auf. Bereits am Montag kamen die ersten Interessierten.

„Die Schule hat uns über das Projekt informiert Ich habe schon mit meinen Kindern Steine gesammelt und nun wollten wir uns da Ganze anschauen, um eine Vorstellung davon zu bekommen“, erzählt eine junge Mutter.

Ihre Kinder haben schon eine Idee, was sie auf die Steine malen wollen. Leni, die die zweite Klasse der Milower Grundschule besucht, überlegt ein paar Steine mit bunten Sternen zu verschönern. Auch ihr Bruder, der die fünfte Klasse im Rathenower Jahngymnasium besucht, findet die Idee der Freiluft-Galerie toll und will sich beteiligen.

Vom Schulkind bis zum Senior

Aber nicht nur Kinder sollen sich eingeladen fühlen, kreativ zu werden. Mitmachen kann jeder, ob Schulkind oder Senior. Alles, was man dazu braucht, sind ein paar Steine, Pinsel und Farbe oder Stifte. Die Farben sollten nach Möglichkeit wasserfest sein, sonst ist nach dem nächsten Regen vom Kunstwerk nichts mehr zu sehen.

„Wir laden alle Bürger ein, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und kreativ zu sein“, so Zygowski. Bei der Motivwahl sind keine Grenzen gesetzt. Die Steine können auch unterschiedlich groß sein.

Die Galerie soll in den nächsten Tagen und Wochen immer weiter wachsen, eine Deadline ist derzeit nicht geplant. „Wir haben jede Menge Platz und sollte es wirklich zu voll werden, können wir vor der Schule weitermachen“, sagt Ines Zygowski.

Abwechslung in Corona-Zeiten soll eine Freiluft-Galerie in Milow bringen, an der jeder bemalte Stein ablegen kann. Bei der Motivwahl ist Kreativität gefragt. Quelle: Christin Schmidt

Sie freut sich über die vielen positiven Rückmeldungen, die sie derzeit über verschiedene Kanäle bekommt und hofft, dass die Galerie möglichst viele Milower animiert, rauszugehen, Steine zu sammeln, sie zu bemalen und entlang des Weges vor dem Denkmal abzulegen.

„Wir möchten in dieser schwierigen Corona-Zeit ein Zeichen für Gemeinsinn setzen und eine kleine Kunstgalerie entstehen lassen, die uns allen Freude und Abwechslung bringen soll“, erklärt die Initiatorin.

Von Christin Schmidt