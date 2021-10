Großwudicke

Fußball begeistert Jung und Alt. Nicht nur in der Bundesliga, auch auf den regionalen Fußballplätzen ist was los. So auch im Westhavelland. Am beliebtesten sind bei den Fans Flutlichtspiele. Zum 11. Male lud der SV Großwudicke bei herrlichstem Herbstwetter zum inzwischen traditionellen Wilfried-Krüger-Flutlichtturnier ein.

In diesem Jahr war das Turnier den E-Junioren vorbehalten. Nachdem 2020 die Pandemie eine Durchführung nicht zuließ, war in diesem Jahr allen Beteiligten anzumerken, dass einfach der Fußball ein wichtiger Bestandteil ist, um im Alltag auf andere Gedanken zu kommen.

Der FSV Havelberg gewinnt

Vom ersten Spiel an war die Leidenschaft und die Spielfreude den Mannschaften deutlich anzumerken. So entwickelte sich schnell gute Stimmung bei den zahlreich mitgereisten Zuschauern. Nach der Vorrunde und den Platzierungsspielen entführten die Kids vom FSV Havelberg den Siegerpokal nach Sachsen-Anhalt.

In einem packenden Finale bezwangen die Turniersieger die Spieler von Chemie Premnitz – allerdings erst im Neunmeterschießen. Die Gastgeber der Spielgemeinschaft BSC Rathenow-SV Großwudicke unterlagen im Spiel um Platz 3 nur knapp Borussia Brandenburg. Das Teilnehmerfeld komplettierten die Mannschaften von Optik Rathenow, Mögeliner Sc, SV Rhinow/Großderschau, Eintracht Friesack, Stahl Brandenburg ,Spielgemeinschaft Schönhausen/Klietz, Kreveser SV und die Spielgemeinschaft Protzen/Wildberg.

Lob an die Helfer

Ein dickes Lob vom breiten Publikum erhielten die vielen Helfer des Versorgungsteams, das bei Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln niemanden hungrig oder durstig die Heimreise antreten ließ. Der SV Großwudicke bedankt sich bei allen Unterstützern. Sie hatten auch in diesem Jahr großen Anteil für ein gelungenes Fußballfest.

