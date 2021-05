Gartenabfälle im Natura-2000-Gebiet am Milower Berg

Milow/Stölln

Sie sind wieder ein Stück in den Fokus gerückt. Die Natura-2000-Gebiete am Milower Berg im Naturpark Westhavelland und am Gollenberg in Stölln.

Alte Eichenwälder und trockene Sandrasen prägen den Milower Berg. Auch seltene Tier- und Pflanzenarten wie die Zauneidechse, die Graue Skabiose und das Haar-Pfriemengras kommen hier vor.

Was in Milow bereits existiert, soll am Gollenberg in Stölln noch entstehen. „Damit der hier ursprünglich vorkommende artenreiche Trockenrasen wieder wachsen kann“, erklärt Marc Thiele, Pressesprecher des Naturschutzfonds Brandenburg. Die Gemeinde Gollenberg hat dem Vorhaben bereits zugestimmt. Sie ist Eigentümerin der Bergkuppe.

Schafe am Gollenberg. Quelle: Norbert Stein

Anfang des Jahres wurde mit den ersten Arbeiten begonnen. Damit der europaweite Lebensraum Trockenrasen mit seinen vielfältig blühenden Pflanzen wieder eine Chance hat, wurden auf mehreren Flächen am Gollenberg Gehölze gerodet. „So wird wieder mehr Licht auf den Boden gelangen und die typischen Trockenrasenpflanzen können sich wieder ausbreiten“, erläutert Projektmitarbeiterin Janine Ruffer.

Der Gollenberg ist zurzeit ein Waldgebiet. Quelle: Norbert Stein

Auf dem südwestexponierten Hang des Milower Berges findet sich eine kleine Fläche sogenannten Subpannonischen Steppen-Trockenrasens. „Dieser Lebensraum entwickelte sich nach der letzten Eiszeit auf sandigem Untergrund durch eine extensive Beweidung mit Schafen“, weiß Janine Ruffer. So wurden die Flächen offen gehalten und viele spezialisierte Pflanzenarten wie das Haar-Pfriemengras und die Graue Skabiose blieben erhalten. Die extensive Bewirtschaftung der Flächen lohne sich meist nicht mehr. So haben sich andere Gewächse ausbreiten können, was aber zum Problem wird.

Gartenabfälle im Sand

„Vor allem die Robinien binden in ihren Wurzeln Stickstoff und ändern so aktiv die Standortverhältnisse von nährstoffarm zu nährstoffreich“, sagt Janine Ruffer. Doch nicht nur Robinien sind ein Problem im Schutzgebiet. „Immer wieder werden Gartenabfälle in die Sandgrube am Fuße des Milower Berges entsorgt.

Das ist verboten. Beatrice Koch ist Naturparkrangerin im Naturpark und kümmert sich mit anderen um das Projekt: „Gegen Grünschnitt und Gartenabfälle soll nun etwas getan werden. Alles wird weg geschafft. Dies übernimmt die Gemeinde Milower Land. „Um den Trockenrasen zu pflegen, sollen ab Herbst Schafe auf dem Milower Berg weiden. Ein 150 Meter langer Zaun wird gerade errichtet. Das hindert zudem die Leute daran hier ihre Gartenabfälle abzuladen.

Am Milower Berg wird an einem Trockenrasenprojekt gearbeitet. Quelle: privat

Zurück nach Stölln. Hier bekommt der Boden nun mehr Licht und perspektivisch sollen auch an dieser Stelle Schafe weiden. Einige abgestorbene Bäume bleiben als Totholz erhalten. Sie bieten dann wertvollen Lebensraum. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war der Gollenberg nicht bewaldet. Schafe weideten hier und verhinderten die Ausbreitung von Gehölzen. Der sandigen sonnenbeschienene Boden war von Heidekraut und anderen Trockenrasenpflanzen bedeckt, darunter viele einzigartige Arten wie Kartäuser-Nelken. Graue Skabiose und Trauben-Graslilie.

Inzwischen ist der Gollenberg fast vollständig zugewachsen. Viele der hier einst typischen Blütenpflanzen sind gefährdet und es gibt diese nur noch auf wenigen Qua-dratmetern. Das soll sich mittelfristig ändern.

Bis zum Jahr 2026

Der Gollenberg steht seit mittlerweile 25 Jahren unter Naturschutz. Die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg realisiert das Trockenrasenprojekt gemeinsam mit der Universität Potsdam und der Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe. Im Jahr 2026 sollen die Projektziele erreicht sein.

Von Joachim Wilisch