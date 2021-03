Großwudicke

Selbst die obligatorische Maske konnte das breite Grinsen der Mitglieder des Großwudicker Sportvereins am Montagnachmittag nicht verdecken. Die Freude über den Besuch des Landrats und vor allem über das Mitbringsel, das Roger Lewandowski (CDU) aus dem Auto holte, war groß. Ein Scheck in Höhe von rund 82.000 Euro für den Neubau eines Nebengebäudes in Massivbauweise überreichte der Landrat an den Vereinsvorsitzenden Ralf-Peter Schulze.

Das Geld stammt aus dem Förderprogramm Goldener Plan Havelland, mit dem allein in diesem Jahr zehn Maßnahmen in havelländischen Sportvereinen gefördert werden. Die größte Summe fließt in diesem Jahr ins Milower Land, genauer gesagt ins Waldstadion des SV Großwudicke.

„Wir sind sehr froh, dass uns der Landkreis schon seit Jahrzehnten unterstützt. Vor allem bei der Erhaltung, Ausgestaltung und Verbesserung unseres Waldstadions“, betonte Ralf-Peter Schulze. Sowohl die Beregnungsanlage als auch die Aufrüstung der Flutlichtanlage, die Sanierung des Pumpenhäuschens und die Ausbesserung der Sitzbänke konnten mit Hilfe des Landkreises finanziert werden.

Herzstück des Vereins ist das Waldstadion, das die Großwudicker 1957 einweihten. Das idyllische Gelände dient vorrangig als Fußballplatz. Aber auch eine Volleyballanlage sowie einen Basketballkorb und eine Kegelbahn gibt es hier.

Das Gelände hat der Verein langfristig von der Gemeinde gepachtet. Hier soll nun ein altes, marodes Gebäude, indem sich diverse Geräte befinden, abgerissen werden, um an selber Stelle ein neues Sanitärgebäude für Sportlerinnen und Sportler zu errichten. Derzeit befinden sich die sanitären Anlagen noch im Gaststättengebäude. Geplant sind außerdem ein Werkstattbereich sowie eine neue Sammelgrube.

Insgesamt soll das Vorhaben rund 124.000 Euro kosten. Die restlichen 42.000 Euro muss der Verein aufbringen. Ein Kraftakt für den Verein, der derzeit 151 Mitglieder zählt, darunter 32 Kinder und Jugendliche.

„Wir hoffen, dass dieses Förderprogramm fortgesetzt wird, so dass die Vereine und auch die Ortschaften weiterhin davon profitieren können. Zudem haben wir schon neue Ideen in der Pipeline“, verkündete der Vereinsvorsitzende.

Rund 4,7 Millionen Euro flossen dank des Goldenen Plans Havelland seit 2009 an die Sportvereine im Landkreis. Insgesamt konnten so 168 Maßnahmen umgesetzt werden. Pro Jahr stehen 300.000 Euro zu Verfügung, 2021 sind es sogar 350.000 Euro. Insbesondere kleinere Vereine im ländlichen Bereich sollen mit dem Geld unterstützt werden.

„Eine gute Ausstattung motiviert die Bürger, in einen Verein einzutreten und mitzumachen. Außerdem sollte ein gewisser Mindeststandard einfach da sein. Deshalb denke ich, dass diese Art der Förderung eine gut angelegte Investition ist“, machte Roger Lewandowski beim Vorort-Termin im Waldstadion deutlich.

Außerdem betonte der Landrat, dass er das Programm gern weiterführen möchte. Er ist sich zudem sicher, dass es dafür auch eine große Mehrheit im Kreistag gibt.

Von Christin Schmidt