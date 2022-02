Großwudicke

Polizisten haben am Sonntagabend um 20.34 Uhr in Großwudicke bei einer Streifenfahrt ein Auto ohne Versicherungskennzeichen entdeckt. Daraufhin entschieden sich die Beamten, den Wagen zu stoppen und den Fahrer zu kontrollieren. Dieser missachtete jedoch die Haltesignale, gab Gas, raste davon und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen. Kurz darauf konnten die Beamten den Autofahrer dennoch stoppen.

Während der Kontrolle wurde im Fahrzeug eine Schreckschusspistole festgestellt, welche sichergestellt wurde. Weiterhin stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht pflichtversichert war. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Mann ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Von MAZonline