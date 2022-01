Großwudicke

Für die Grundschüler in Großwudicke hat der Donnerstag einen besonderen Unterricht geboten, an dem die Schüler Abwechslung und viel Spaß und Freude hatten: Nabu-Projektkoordinatorin Sophia Dehn aus Hohennauen brachte ihnen in drei Stunden die heimische Vogelwelt in Theorie und Praxis näher. Dazu hatte sie Bestimmungsbücher und -hilfen sowie ein paar Ferngläser dabei. Anlass war die jährliche Aktion des Naturschutzbund Deutschland „Stunde der Wintervögel“ zur Zählung der Vogelarten in unseren Gärten oder Parks vom 6. bis 9. Januar.

„In den Wintermonaten ist es vielen heimischen Vögeln zu kalt in unseren Breitengraden und es fehlt ihnen auch die Nahrung. So ziehen sie oft in großen Scharen gen Süden in wärmere Gebiete. Weißstörche und Schwalben sind wohl die bekanntesten Vertreter unserer heimischen Zugvögel. Auf Grund der immer milderen Winter bei uns ziehen einige der Vogelarten nur noch zum Teil nach Süden. Manche Arten überwintern auch trotz Schnee und Eis bei uns“, erklärt Sophia Dehn den jeweils 18 Schülern der Klassen 3/4 und 5.

Ein Haussperling. Quelle: Uwe Hoffmann

Zudem erläuterte die Vogel-Expertin den Unterschied der heimischen Vögel im Körperbau und ihr Nahrungsspektrum. „Und die kleinen Naturfreunde entpuppten sich als kleine Fachleute und kannten schon einige der häufigsten Vogelarten des Winters“, freute sie sich. So etwa über Blaumeisen, Elstern, Spatzen, Buntspecht und Rotkehlchen. „Die Vermittlung von Wissen über die Tiere unserer Heimat beginnt schon im Sachkundeunterricht der 1. Klassen und setzt sich, mit jeweils anderen Schwerpunkten, bis zur 6. Klasse fort“, erklärt Lehrerin Ina Dehn, sie ist die Mutter der Vogelkundlerin. „Vögel sollte man im Winter füttern, aber richtig. Denn unsere Gärten und Felder sind ‚aus- und aufgeräumt’, sodass die Vögel immer weniger Nahrung finden und dadurch der Bestand der Arten immer mehr zurückgeht“, sagt Sophia Dehn. „Aber die Vögel sollten zum Beispiel nicht mit Brot gefüttert werden, weil es in ihrem Magen bläht und die Vögel krank werden können“, nannte Elias (9), was er Neues dazu gelernt hat.

Mit dem Fernglas beobachten die beiden Mädchen Vögel auf dem Schulhof. Quelle: Uwe Hoffmann

Danach ging es in drei Gruppen auf den Schulhof, um mit einem Arbeitsblatt mit Fotos der 15 häufigsten Wintervögel 20 Minuten lang die beobachteten Vögel zu bestimmen – darunter waren vor allem jene Arten, die die Kinder bereits kannten.

„ „Vögel gehören zum Bild unserer Dörfer und Landschaft. Es ist wichtig, dass die Kinder diese auch wahrnehmen und dafür das entsprechende Wissen vermittelt bekommen. So werden sie auch dafür sensibilisiert, dass wir etwas gegen den Rückgang des Bestandes innerhalb einer Art sowie ganzer Arten tun müssen“, erklärt Sophia Dehn das Ziel ihres Unterrichts.

„Und vielleicht motivieren sie zu Hause ihre Eltern oder Großeltern, sich an der ‚Stunde der Wintervögel’ gemeinsam mit ihnen zu beteiligen.“ Dazu bekommen die Schüler ein Arbeitsblatt als Zählhilfe.

„Nächste Woche fertigen die Schüler in Großwudicke und Hohennauen, wo ich bereits am Tag zuvor war, im Unterricht selbst Meisenknödel, die auf dem Schulhof aufgehangen werden. Das habe ich früher auch schon mit meiner Mutter gemacht“, sagt Sophia Dehn. „Und zur ‚Stunde der Gartenvögel’ im Frühjahr gehe ich wieder an beide Kleine Grundschulen.“ Auf dem Schulhof sind einige Nistkästen in den Bäumen aufgehängt und es gibt auch Futterhäuschen.

Ein Vogelhaus steht auch auf dem Schulhof. Quelle: Uwe Hoffmann

Bei der Zählung im Januar 2018 wurden folgende zehn Vogelarten innerhalb einer Stunde pro Garten durchschnittlich am häufigsten gezählt: Auf Platz 1 stand der Haussperling, dicht gefolgt von der Kohlmeise. Auf den weiteren Plätzen folgten Blaumeise, Feldsperling, Amsel, Elster, Buchfink, Grünfink, Rabenkrähe und das Rotkehlchen auf Platz 10. Betrachtet man diese Vogelarten nach der generellen Häufigkeit ihres Auftretens in dieser Stunde, sind die häufigsten Vögel gewesen: Kohlmeise (92 Prozent), Amsel (90 Prozent) und Blaumeise (81 Prozent). Auf den weiteren Plätzen folgten Rotkehlchen, Elster, Haussperling, Buchfink, Feldsperling, Grünfink und mit 19 Prozent die Rabenkrähe.

Sophia Dehn ist Projektleiterin beim Naturschutzbund Nabu Westhavelland. Quelle: Uwe Hoffmann

Ziel der jährlichen Zählaktion ist es, ein sowohl deutschlandweites als auch regional möglichst genaues Bild von der Vogelwelt in den Städten und Dörfern zu erhalten. Dabei geht es nicht um exakte Bestandszahlen aller Vögel, sondern vielmehr darum, Häufigkeiten und Trends von Populationen zu ermitteln. Der Nabu Regionalverband Westhavelland ruft dazu auf, an der Zählung noch bis Sonntagabend teilzunehmen. Die Teilnahme ist denkbar einfach: Sich bequem ans Fenster setzen und eine Stunde lang den Garten, den Balkon oder auch den Stadtpark beobachten. Dabei sollte die Vogelart mit der höchsten Anzahl, die in diesem Zeitraum gleichzeitig zu sehen, notiert werden. Zähl- und Bestimmungshilfen gibt es auf der Nabu-Internetseite, wo die Ergebnisse übermittelt werden können: digital oder auf dem Postweg oder am 8. und 9. Januar, 10 bis 18 Uhr, unter 0800/115 7 115.

Von Uwe Hoffmann