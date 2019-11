Halloween-Spektakel an der Grundschule

Milow

Zum traditionellen Halloween-Spektakel am 31. Oktober kamen wieder Hunderte Besucher nach Milow. Zuvor Jahre lang mitten im Ort gefeiert, baute der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr gemeinsam mit den damaligen Initiatoren um Karosseriebauer Matthias Knuhr und seine Freunde, bereits zum sechsten Mal den „Horror-Wald“ am Gelände der Grundschule auf.

Zur Galerie Ein gruseliges Spektakel ist Donnerstagabend an der Grundschule gefeiert worden.

Das Fest, in diesem Jahr unterstützt durch Abiturienten der Bürgel-Gesamtschule und, zum fünften Mal, durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wust, ist nur etwas für „abgebrühte“ Liebhaber des Gruselns, sondern für die gesamte Familie geeignet. Selbst kleine Besucher im Vorschulalter lieben es, sich für das Spektakel zu schminken und zu kostümieren.

In diesem Jahr bauten die Wuster Kameraden, neben ihrem Stand mit Grill und Getränkeausschank bereits am Vormittag erstmals ein weiteres Zelt auf. Hier liefen Halloween-Videos für die Kinder. Die Feuerwehrfrauen Gini und Lydia schminkten die Kinder oder malten mit ihnen. Auch im „Horror-Wald“ gibt es einen geteilten Weg für kleine und große Gäste.

Fähre ins Reich der Toten

Am Ende des „Waldes“ hatten die kleinen Besucher viel Spaß an der abschließenden Fahrt mit dem Fährmann, der die Menschen über ins Reich der Toten bringt. „Es ist ein richtiger Havelkahn, montiert auf drei Räder und angetrieben durch einen Roller-Motor“, erklärt Matthias Knuhr die 2019 erstmals umgesetzte Idee.

Begonnen hatte das Halloween-Spektakel mit einem Umzug, angeführt durch ein Feuerwehrfahrzeug. Ein weiteres Fahrzeug zog einen Käfig „voller Narren“ hinter sich her, gefolgt durch Zeremonienmeister Jens Trittel, Vorsitzender des Fördervereins der Milower Wehr, der auf dem Pick-Up auf seinem Sessel thronte. An der Feuerwehr warteten bereits viele kostümierte Milower, die der kleinen Kolonne zur Grundschule folgten.

Schlange am „Horror-Wald“

Um 18 Uhr öffnete der „Horror-Wald“, worauf viele Besucher in einer langen Schlange warteten. „Die Milower Feuerwehr gibt sich jedes Jahr viel Mühe. Sie lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen“, so René Wustrau aus Vieritz, der mit seiner 12-jährigen Tochter und seiner gleichaltrigen Nichte nach Milow kam. Auch die Kameraden aus Wust, 15 in diesem Jahr, brachten Freunde als Besucher aus der Gemeinde Fischbeck mit.

Eine dreiköpfige Jury prämierte zunächst die besten Kostüme „U 16“. Sieger wurde der „Joker“ John Lukas (11) aus Milow. Den Pokal für Platz 2 und 3 erhielten Tim (6) als „Meister Joda“ und seine Schwester Lea Peschke (10) aus Milow. Bei den Erwachsenen ging der 3. Platz an „Gevatterin Tod“, Mutter Mandy Peschke, Platz 2 an den „Joker“ Matthias Hennig aus Menz ( Stechlin), der in Milow Verwandte besuchte. Den Siegerpokal holten sich acht Freunde aus Göttlin.

Bayer hatte weiteste Anreise

„Zum dritten Mal haben wir, in diesem Jahr am vergangenen Samstag, zu einer eigenen kleinen Halloween-Party zu uns in den Kiefernweg eingeladen“, so Organisator Heiko Mäß. Die aufwendigen Kostüme und mitgeführte Deko, zwei gruselige Kinderwagen, entstanden über mehrere Wochen. Den Pokal für die weiteste Anreise erhielt der Bayer Waldemar. Sein Heimatort Mindelheim, nahe München, liegt 620 Kilometer von Milow entfernt.

Einen Höhepunkt um 21 Uhr bildete das fünfminütige Feuerwerk von Sounds Power aus Rathenow, deren DJ Karsten Büttner zum jährlichen Halloween-Spektakel auf der Bühne für die Musik zuständig ist. Prämierungen und Feuerwerk zogen Organisatoren, auf Grund der Temperaturen um den Gefrierpunkt, teilweise eine Stunde vor.

