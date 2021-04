Milow

Diesen Tag wird Ramona ­Bergier nie vergessen. Am 24. Dezember 1971, vor fast 50 Jahren, entführte sie ihr damaliger Freund nach einem gemeinsamen Mittagessen zu einem Spaziergang. Als das Paar unter der Milower Brücke stand, ­jenem Bauwerk, dass dieser Tage abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird, wurde es romantisch.

„Mein Freund zog ein Kästchen aus der Tasche, in dem zwei goldene Ringe lagen – früher war es ja so, dass beide zur Verlobung einen Ring trugen. Ich fiel aus allen Wolken, denn übers Heiraten hatten wir noch gar nicht gesprochen“, erzählt Ramona Bergier, die damals noch Scheel hieß.

Heiratsantrag kam überraschend

Zwei Jahre waren die beiden damals schon ein Paar. Drei Tage vor ihrem 16. Geburtstag hatte die Milowerin den jungen Mann aus Stölln im Ländchen Rhinow kennengelernt und sich sofort verliebt. Dennoch zögerte sie bei seinem Kniefall unter der Brücke. Denn bis dato hatte sie noch nicht mit ihren Eltern über eine mögliche Heirat gesprochen. „Ich traute mich gar nicht, Ja zu sagen, aus Sorge, dass ich den Heiligen Abend in seiner sonst sehr harmonischen Zeremonie durch diesen eigenständigen Schritt zerstören könnte“, gesteht Ramona Bergier.

Ramona Bergier und ihr Mann unter der Milower Brücke. Quelle: Privat

Dass sie dennoch Ja sagt, hat sie ihrem Peter zu verdanken. Er machte deutlich, dass sie ihm vertrauen könne und überzeugte sie einzuwilligen. Der Mann hielt Wort und ist bis heute an ihrer Seite. Hin- und hergerissen von Glücksgefühlen und der Sorge, wie sie die frohe Botschaft erklären soll, lief sie mit ihrem Peter nach Hause und in die Arme ihrer Eltern, die bereits mit Blumen in der Hand an der Tür warteten.

Familie war eingeweiht

„Alle hatten es gewusst, auch die Großmütter. Natürlich hatte mein Mann rechtzeitig bei meinen Eltern um meine Hand angehalten, so war es eben damals üblich“, sagt Ramona Bergier und fügt hinzu: „Es wurde eines der schönsten Weihnachten.“

Am 17. Juni 1972 heirateten Ramona und Peter Bergier und sind noch immer glücklich verheiratet. „Wir lieben uns sehr, achten und respektieren uns und waren nie ­getrennt“, sagt Ramona Bergier. ­Sogar beruflich passen die beiden gut zusammen. Er ging zur Polizei, sie war in der Justiz tätig. Dafür hatten sie noch im Jahr ihrer Hochzeit Milow verlassen. An die Zeit in Milow denkt das Paar, das heute in der Nähe von Neuruppin lebt, gern zurück.

Stolze Eltern und Großeltern

„Die Krönung unserer Liebe wurden unsere beiden Kinder. Unser Sohn kam 1977 zur Welt, unsere Tochter 1986. Inzwischen sind wir zweifache Großeltern“, erzählt Ramona Bergier stolz. Bis heute kehren sie und ihr Mann immer mal wieder zurück an jenen Ort in Milow, an dem sie sich das Ja-Wort gaben.

Ramona Bergier und ihr Mann Peter frisch verliebt. Quelle: Privat

Und natürlich verfolgen sie auch die Bauarbeiten. „Was das betrifft, bin ich zweigeteilt. Zum einen ist es schade, dass die Brücke weg ist, aber man kann die Zeit nicht aufhalten und es bleiben ja die Erinnerungen. Ich rede viel mit meinem Mann über unsere glücklichen Jahre, so dass wenig verblasst“, sagt die 68-Jährige.

Milow bleibt in Erinnerung

Ab und zu fährt Ramona Bergier noch an ihrem Elternhaus in der Kreuzstraße vorbei - mit einem lächelnden und einem traurigen Blick. „Ich würde so gern noch einmal die Räume betreten, aber das sind und bleiben Träume“, so Bergier. Sie besucht auch nach wie vor die Klassentreffen, die in regelmäßigen Abständen in Milow stattfinden.

Obwohl sich die gebürtige Milowerin in ihrem neuen Zuhause wohlfühlt, fehlen ihr die altbekannten Gesicht aus der Kindheit und Jugend. „Für diejenigen, die solche Begegnungen haben, ist es sicher normal. Wer das nicht kennt, weiß, es ist ein Geschenk, gemeinsam alt zu werden.“

Von Christin Schmidt