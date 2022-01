Milow

Seit 27. Dezember können sich Bürger im Saal des Gemeindezentrums in Milow auf das Coronavirus testen lassen. Die Gemeindeverwaltung hatte das Angebot in Zusammenarbeit mit dem Inhaber des Gasthofs Milow, Mathias Winterfeld, seiner Frau Kristin, und dem Gesundheitsamt des Landkreises Havelland organisiert. Allerdings ist die Nachfrage bislang gering.

„Zum Teil haben wir gerade einmal 14 Testungen am Tag“, berichtet Winterfeld. Das sei zu wenig, um wirtschaftlich zu arbeiten.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„So, wie es im Moment läuft, ist das Testen für uns leider ein krasses Minusgeschäft. Obwohl wir jeden Tag geöffnet haben und es nach wie vor viele Ungeimpfte gibt, kommen nur wenige Menschen zum Testen zu uns“, erzählt Kristin Winterfeld.

Bereits im März vergangenen Jahres hatte Mathias Winterfeld seine Kochschürze kurzzeitig an den Nagel gehangen, um angesichts der Coronakrise den Gasthof Milow in ein Testzentrum umzufunktionieren. Bis Ende Juli wurde hier fleißig getestet, dann entspannte sich die Situation und das normale Restaurantgeschäft nahm wieder Fahrt auf.

Seit 27. Dezember können sich Bürger auch in Milow wieder auf das Coronavirus testen lassen. Quelle: Privat

Zudem war eine neue Genehmigung für das Testen erforderlich. Weil die aber sehr lange auf sich warten ließ, konnte Mathias Winterfeld erst Ende Dezember zusätzlich zum Restaurantbetrieb wieder Antigen-Tests anbieten. Er weiß, im Testzentrum in Großwudicke, dem zweiten in der Gemeinde Milower Land, ist die Nachfrage größer.

Ob das daran liegt, dass viele wissen, dass auch in Milow inzwischen wieder täglich getestet wird und deshalb eher Testzentren in Premnitz oder Rathenow aufsuchen, vermag der Gastronom nicht zu sagen. Bürgermeister Felix Menzel (SPD) ist froh, dass die Gastronomen sich bereit erklärt haben, in den Dörfern Testungen anzubieten und hofft, dass die Nachfrage in den nächsten Wochen steigt.

Ansonsten, so Winterfeld, sei es schwierig, das Angebot weiterhin aufrechtzuerhalten. „Es muss am Ende wirtschaftlich sein“, so der Gastwirt, der ein vierköpfiges, geschultes Team für das Testen zur Verfügung stellt.

Dazu beitragen, dass sich mehr Menschen testen lassen, könnte die Regelung 2G-Plus, die ab Montag in Gaststätten in Brandenburg gelten soll. Das dürfte sich auch auf den Gasthof Milow auswirken. Immerhin können sich Kunden hier im wenige Meter entfernten Testzentrum, die notwendige Negativ-Bescheinigung besorgen. Geöffnet ist das Testzentrum in der Stremmestraße 11 montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 12 Uhr.

Von Christin Schmidt