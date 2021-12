Kleinwudicke

Nachts um 1 Uhr in Kleinwudicke: Ein lauter Knall zerreißt die Stille und bringt die Gläser im Schrank zum Klirren. Obwohl ­Tilo Rottke nun wach ist, beunruhigt ihn der Lärm nicht.

Er weiß, der Krach kommt vom nahegelegenen Truppenübungsplatz Klietz und ist eigentlich ganz normal. „Ich bin mit der Armee und den Schießübungen groß geworden“, erklärt der 65-Jährige, der sich an das laute Rumsen längst gewöhnt hat, gelassen.

Ganz anders geht es Daniela Nolting. Sie wohnt seit zwei Jahren in der rund zwölf Kilometer entfernten Kreisstadt und wusste bis vor Kurzem gar nicht, dass das laute Knallen von einem Truppenübungsplatz kommt.

„Ich dachte erst an die Müllabfuhr oder gar an kleine Explosionen. Das Geräusch ist wirklich nicht schön, vor allem, wenn es mehrmals hintereinander scheppert. Ich habe eine kleine Tochter, die jedes Mal wach wird, wenn es wummert“, berichtet die junge Frau der MAZ.

Von Berlin nach Kleinwudicke

Sie hat Sorge, dass sie sich an die zum Teil heftigen Detonationen nicht gewöhnen wird. Jürgen Kosbab, der erst seit wenigen Monaten in Kleinwudicke lebt, teilt diese Sorge nicht.

„Als wir die Immobilie entdeckten, haben wir den Ort gegoogelt und gesehen, dass der Truppenübungsplatz hinterm Wald liegt. Wir dachten, das Ganze sei weiter weg. Erst, als wir hierherkamen, sahen wir die Schilder mit Hinweisen auf ,Handgranatenweitwurf’ und Schießübungen“, berichtet der 70-Jährige.

Im August war er von Berlin mit seiner Familie in das 100-Seelen-Dorf gezogen. Groß gestört hätte ihn der Lärm zunächst nicht. Doch dann kam der erste heftige Wumms. „Für mich als Berliner war das völlig ungewohnt. Ich kannte das Geräusch nicht und dachte kurz, hinter mir geht eine Granate hoch. Unser Hund zog den Schwanz ein und traute sich gar nicht mehr raus“, erinnert sich Kosbab. Nach zwei, drei weiteren Einschlägen habe er sich aber daran gewöhnt.

Neu-Kleinwudicker hat sich ans „Ballern“ gewöhnt

Kosbab lebt in einem Vier-Generationen-Haushalt in Kleinwudicke mit einem dreijährigen Tibet-Terrier und will trotz der Lärmkulisse bleiben: „Es ist ein ruhiges Dorf mit einer tollen Gemeinschaft, es ist wunderschön hier und mit der Ballerei kann ich leben“, schwärmt der Neuankömmling.

Von Frühjahr bis Herbst rumst es hier besonders häufig, dann sei der Platz ständig belebt. „Das Technische Hilfswerk, Armee-Einheiten aus Holland, Belgien und dem Bundesgebiet sind hier vor Ort. Der Platz ist besonders lang und eignet sich besonders gut für Schießübungen. Zudem fließt am Ende die Elbe und man kann die Überquerung eines Flusses üben. Deshalb ist der Platz so begehrt“, weiß Tilo Rottke.

Leben neben dem Truppenübungsplatz - Tilo Rottke zeigt das Schild am Dorfrand, das auf das Militärgelände hinweist. Quelle: Sebastian Morgner

Wird das große Geschütz aufgefahren und Übungen mit dem Kampfpanzer Leopard oder einer Haubitze finden statt, dann spüren auch Alteingesessene wie Tilo Rottke die Einschläge. „Insbesondere, wenn sie nachts um 1 Uhr schießen. Dann wackelt das Haus ein bisschen mit. Das ist schon heftig. Den anderen Lärm hört man aber kaum noch“, erklärt der Kleinwudicker gelassen.

Übungen, wie sie in den letzten Wochen stattfanden, seien eher eine Seltenheit. Einsätze, die häufiger stattfinden, wie das Schießen mit Maschinenpistolen, das dem leisen Rattern einer Nähmaschine gleiche, würden die Bewohner kaum noch wahrnehmen. „Der Lärm früher zu DDR-Zeiten war wesentlich häufiger und heftiger. Heute fliegen ein- oder zweimal im Jahr auch Kampfflugzeuge oder Hubschrauber, aber das ist die Ausnahme“, erzählt Michael Strauß.

Leben neben dem Truppenübungsplatz - die Kleinwudicker leben trotz Gewummer gern hier. Quelle: Sebastian Morgner

Er ist im Nachbardorf Großwudicke groß geworden und lebt seit 2003 in Kleinwudicke. Für ihn sei die Lärmkulisse kein Problem. „Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung“, betont Strauß. Vor drei Jahren ließ er sich sogar mit einigen Kleinwudickern über das Militärgelände führen. „Das war wirklich interessant“, erinnert sich Michael Strauß. Er gibt zu, dass der Lärm manchmal stört, dennoch fühle er sich hier pudelwohl.

„Und wenn die Bundeswehr ihre Aufgaben erfüllen soll, muss sie auch üben, so sehe ich das“, sagt Michel Strauß. Tilo Rottke und Jürgen Kosbab nicken zustimmend, als es plötzlich in der Ferne rumst. „Glauben Sie mir, daran gewöhnt man sich, genau wie an die Geräusche der Züge, die unweit unseres Dorfes vorbeirauschen“, versichert Tilo Rottke.

