In Knoblauch ist das ganze Dorf auf Entzug

Knoblauch

Der Hahn kräht in Knoblauch dieser Tage sogar am Nachmittag. Vermutlich hat auch er die Nase voll von der nun schon seit einem Jahr andauernden Ruhe. Diese sind die Knoblaucher nämlich so gar nicht gewöhnt. Das Dorf ist bekannt für seine Feste. Allein das alljährliche Treckertreffen lockt rund 3500 Gäste an, dabei leben in Knoblauch gerade einmal 134 Menschen.

„Das Jahr beginnt bei uns mit dem Weihnachtsbaumverbrennen im Januar, dann folgt das Maifeuer und kurz darauf die Maiparty. Im Juni laden wir zum Bierfest, im Oktober zum Treckertreffen und zum Oktoberfest und mit dem Weihnachtssingen und dem Adventskaffeetrinken klingt das Jahr aus“, erklärt Heidi Paproth.

Sie zog vor 45 Jahren der Liebe wegen nach Knoblauch und gehört zu den rund 30 Mitgliedern, die sich im Förderverein der Feuerwehr engagieren. Dazu gibt es noch den Angelverein Stiller Winkel. Das war es dann auch schon an Vereinen.

Allzu viel hat das Dorf nicht zu bieten. Gabor Köhalmi hat sich dennoch entschieden, mit seiner Familie von Berlin nach Knoblauch zu ziehen. „Wir wussten, dass wir irgendwann die Stadt verlassen wollten. Nachdem unser Sohn auf die Welt kam, haben wir nach einem passenden Zuhause gesucht und hier ein schönes Haus mit Hof entdeckt“, erzählt Köhalmi.

Der 33-Jährige kam 2013 mit seiner Frau Dora Földes aus Budapest nach Deutschland. Seit Oktober 2020 lebt das Paar in Knoblauch und bringt ein wenig internationales Flair ins Dorf.

„Anders als viele Berliner denken, sind die Brandenburger im Allgemeinen und die Knoblaucher im Besonderen sehr lieb, sehr freundlich“, sagt Gabor Köhalmi. Dem stimmt auch Eckhard Werner zu. Er zog bereits vor 20 Jahren von Berlin nach Knoblauch.

Knoblauch ist ein Gemeindeteil von Nitzahn und liegt an der Landesstraße 96 kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt.

„Wir haben damals eine Annonce in der Morgenpost gelesen: Haus zu verkaufen. Er war bezahlbar, dazu gab es ein wunderschönes Grundstück. Ich wollte aus dem Gewusel der Stadt heraus und das ist hier ein ruhiger Platz“, sagt der 80-Jährige.

Bereut habe er die Entscheidung nie, im Gegenteil. Er weiß, die Einwohner waren anfangs skeptisch. „Sie haben aber schnell gemerkt, dass ich als Wessi auch nur ein ganz normaler Mensch bin“, berichtet Werner. Er besucht gern die Feste im Ort und vermisst diese, wie alle anderen auch. „Das ganze Dorf ist auf Entzug“, sagt Ortsvorsteher Mirko Paproth.

Er würde am liebsten mit den Planungen für die Maiparty beginnen, aber die muss vermutlich auch in diesem Jahr mal wieder ausfallen. Auch die Rentner sind traurig, weil die monatlichen Treffen nicht mehr stattfinden können. Der Hausfrauensport fällt ebenfalls aus, genau wie die Treffen der Handarbeitsgruppe.

Hühnerbaron spendet Eier für Kuchenbasar

Stattdessen müssen die Einwohner auf andere Freizeitaktivitäten ausweichen: Rad fahren, Wandern, Angeln, einige haben sogar schon in der Kiesgrube gebadet.

Die Knoblaucher sind eine eingeschworene Gemeinschaft, dennoch sind sie gern bereit, neue Mitglieder aufzunehmen. „Wer sich einbringen will, wird bei uns herzlich willkommen geheißen“, betont Heidi Paproth.

Sie ist stolz, dass in ihrem Dorf so viele mit anpacken. Geht es zum Beispiel darum Kuchen für ein Fest zu backen, rühren die Frauen den Teig an und Karsten Beck, den die Knoblaucher liebevoll Hühnerbaron nennen, sponsert Eier in Bio-Qualität. Das wird sich auch nach der Krise nicht ändern, da sind sich die Knoblaucher sicher. Sie können es gar nicht erwarten, dann endlich wieder so richtig zu feiern.

Von Christin Schmidt