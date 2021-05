Wilhelminenthal

Der Himmel ist grau, die Platten der Dorfstraße, die kurz hinter Milow in den Ort Wilhelminenthal führt, glänzen vom Regen, der ununterbrochen herunter prasselt - an diesem Mittwoch, kurz vor 18 Uhr. Links und rechts des Weges stehen einige Autos. Einwohner sind aber nicht zu sehen – am Ende der Dorfstraße grasen drei Pferde, die auf einer Koppel stehen.

Lange müssen die Tiere nicht mehr im Regen ausharren. Ihre Besitzerin Janine Krause hat sich schon auf den Weg gemacht, um die Tiere nach Hause in die Boxen zu bringen, wo sie trocken stehen. Ihre Töchter Sasu und Lilu warten bereits. Die beiden lieben das Landleben – und ganz besonders die Pferde.

„Das ist Paula“, erklärt die vierjährige Lilu stolz und zieht das etwas störrige Shetlandpony aus seiner Box. Seit 2014 lebt Janine Krause mit ihrem Lebenspartner Markus Koplin in dem kleinen Ort kurz vor der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Sie stammt aus Milow, er aus Premnitz – nun sind sie in Wilhelminenthal zu Hause und fühlen sich auf dem großen Grundstück mit Stall, Spielplatz und Pool wohl.

„Es ist ein tolles Dorf, hier gibt es noch echten Zusammenhalt“, sagt Marko Koplin und hebt dabei seine beiden Töchter auf einen Heuballen zum Fotoshooting. Er schwärmt vom Landleben, wie auch Edeltraud Kreidling und ihr Lebenspartner Hartmut Szpitalny. Sie leben ein paar Häuser weiter entfernt. Mitten im Ort. Sie wuchs in Wilhelminenthal auf und hat bis auf eine dreijährige Unterbrechung ihr ganzes Leben hier verbracht.

Zur Galerie Knapp 40 Menschen leben in Wilhelminenthal, einem kleinen Dorf im Milower Land. Etwa 20 Pferde, jede Menge Katzen, Ziegen, Minischweine und Hunde sind ebenfalls hier zu Hause.

Er ist seit 30 Jahren hier zu Hause. Das Paar erzählt von echter Nachbarschaftshilfe, dem tollen Miteinander zwischen Jung und Alt und von Dorffesten in der Doppelgarage, die es vor Corona noch gab – „und die es hoffentlich bald wieder geben wird, wenn diese Pandemie endlich vorbei ist. Wir haben gemeinsam den Maibaum aufgestellt und die Kinder haben ihn mit bunten Schleifen geschmückt“, erinnert sich Hartmut Szpitalny. „Auch ein Herbstfest haben wir gefeiert“, ergänzt Edeltraud Kreidling.

Die beiden sind zufrieden mit ihrem Leben in Wilhelminenthal. Wenn die Dorfstraße zu viele Löcher aufweist, kümmere sich die Gemeindeverwaltung. „Wir haben sonst nichts zu meckern, so Edeltraud Kreidling. Dabei blickt sie auf ihren prächtigen Garten.

Die 71-Jährige gehört zu den Ältesten im Dorf. In den letzten Jahren seien viele junge Familie her gezogen und haben den Leerstand beseitigt. „Ich freue mich, dass sich unser Dorf so gemausert hat. Wir haben wieder Kinder im Ort, jeder hält sein Grundstück in Ordnung und man hält zusammen“, sagt Elfriede Kreidling.

Zahlen und Fakten Wilhelminenthal ist neben Marquede und Neu Dessau ein Gemeindeteil von Milow, das wiederum ein Ortsteil der Gemeinde Milower Land ist. Während Milow 1145 erstmals urkundlich erwähnt wurde, ist Wilhelminenthal sehr viel jünger. Wie Milows Ortsvorsteher Winfried Ganzer in „Chronik der Gemeinde Milow“ vermerkt, geht die Gründung auf Prinz Moritz von Anhalt zurück. Der ließ 1755 neben einer außerhalb von Milow liegenden Ziegelei fünf Häuser mit je zwei Wohnungen bauen. Er nannte diesen Ort zu Ehren seiner Schwester Wilhelmine „Wilhelminenthal“. Der Ort ist übrigens auch Teil der Ziegelgeschichte der Region, denn hier wurden Ende des 19. Jahrhunderts in einer kleinen Ziegelei Steine im Erdofen gebrannt.

Fast alle 21 Häuser stehen in Wilhelminenthal rechts des Plattenweges. Auf der linken Seite befand sich zu DDR-Zeiten eine Schweinemastanlage, heute betreibt hier Stefan Overländer einen Landwirtschaftsbetrieb.

Unter einem großen Dach, das mit Solarpaneels bestückt ist, parken schwere Maschinen. Auf der Koppel neben dem Wohnhaus grasen Ponys, Ziegen und ein prächtiges Kaltblut. Auch Minischweine gehören zum Hof, allerdings wollen sie sich bei Regen nicht zeigen.

Overländers Tochter, die gelernte Pferdewirtin Kathleen Grygo, bietet hier Reittherapie und Erlebnispädagogik an. Ganz zur Freude der Kinder im Dorf. „Sie macht das mit großer Leidenschaft und Herzblut. Ein echter Zugewinn für unser Dorf“, schwärmt Janine Krause. Das hört Kathleen Grygo gern. „Wir wollen uns schon vom normalen Reiten abheben.“ Mittlerweile hat es auch aufgehört zu regnen - im kleinen Wilhelminenthal.

Von Christin Schmidt